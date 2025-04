Governo de Minas aprova projetos das congadas de Machado na Lei Aldir Blanc Estadual

Machado foi destaque com a apresentação de cinco propostas, realizadas por iniciativa de seus ternos de congadas

Foto: Prefeitura de Machado

A Secretaria Estadual de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG) publicou, na última sexta-feira (05/04), o resultado preliminar do edital “Raízes de Minas: Premiação às Trajetórias Artísticas, Culturais e Tradicionais”. O edital estadual contou com mais de 5.000 propostas inscritas, com a seleção de 650 projetos. Trata-se de um dos maiores editais dentro da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), em âmbito estadual, direcionado a grupos artísticos e de cultura tradicional.

Machado foi destaque com a apresentação de cinco propostas, realizadas por iniciativa de seus ternos de congadas, por meio de seus capitães como proponentes, na categoria “Grupos Culturais Tradicionais”. Dos cinco projetos apresentados, todos foram aprovados e receberão do Governo de Minas Gerais e do Ministério da Cultura o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) para custeio, manutenção das atividades, participação em festas de congadas, entre outras ações.

Os grupos culturais contemplados foram: Terno de Congados dos Baianos, Terno de Congo Nossa Senhora do Rosário, Terno de Congado de Santa Efigênia/Afrojovem, Terno de Congada Viva São Benedito Pela Nossa União e Terno de Congada de São Benedito e Santa Efigênia.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, João Alexandre Moura, destaca a potência cultural das congadas de Machado e, principalmente, o empreendedorismo elogiável desses cinco grupos, que, além de já receberem apoio anual da Prefeitura, ousaram e estão buscando outras fontes e iniciativas para financiar suas atividades culturais. “Estão participando de editais estaduais, buscando formação, qualidade na elaboração de projetos e colhendo frutos. Esperamos que mais grupos, tanto de congadas quanto de outros movimentos culturais, busquem novas formas de viabilizar seus projetos”, elogia o secretário.

Fonte: Prefeitura de Machado