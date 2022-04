Governo de Minas anuncia Programa Trilhas de Futuro – Educadores

Ação disponibiliza 42 mil vagas em cursos de pós-graduação e representa a maior iniciativa de formação continuada já oferecida a servidores da Educação

Quando um governo investe na qualificação de seus profissionais, está investindo também na qualidade do atendimento prestado à comunidade. E, neste Dia Mundial da Educação (28/4), o Governo de Minas reforça esse compromisso, com a apresentação do “Programa Trilhas de Futuro – Educadores”.

A ação tem por objetivo atender às demandas relacionadas à formação continuada, capacitação e aperfeiçoamento profissional do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e representa a maior oferta de pós-graduação já realizada aos servidores do Estado.

“Esta é a maior iniciativa de formação continuada realizada em Minas e no Brasil. Contará com investimento de mais de R$ 240 milhões do Estado. Serão diversas opções de cursos na modalidade de educação a distância (EAD). Para os profissionais, essa é uma possibilidade de avanço na carreira, mas que também resultará na melhoria da qualidade do ensino ofertada aos estudantes mineiros”, destacou o governador Romeu Zema, em vídeo divulgado nesta quinta-feira, anunciando o novo programa.

Em ação

No Trilhas de Futuro – Educadores serão disponibilizados cursos de pós-graduação lato sensu (especialização e MBA) e stricto sensu (mestrado e doutorado), por instituições de ensino superior, públicas ou privadas, previamente credenciadas. O credenciamento das instituições interessadas foi feito pela SEE/MG no início deste ano.

Serão mais de 42 mil vagas em cursos que dialogam com a prática dos profissionais da educação, como ensino da matemática, Libras, coordenação pedagógica, educação integral, gestão pública, alfabetização e letramento, artes, dentre outros.

O principal objetivo da iniciativa é capacitar os profissionais da Educação, por meio da oferta de formação continuada, visando também à melhoria dos serviços prestados aos estudantes das escolas estaduais. Além disso, o programa possibilita o desenvolvimento profissional dos servidores da Educação, que podem avançar em suas carreiras (por meio das promoções e progressões previstas na legislação vigente), e também a aproximação da educação básica com as instituições de ensino superior do estado.

“O programa se destaca pela diversidade na oferta de cursos, com grande abrangência de conteúdos. A SEE/MG fez um levantamento cuidadoso das necessidades de formação dos profissionais das mais variadas carreiras e terá oferta de cursos em todas as regiões do estado”, explica a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna.

As vagas para os cursos do programa serão custeadas pela SEE/MG, sendo gratuita a participação do profissional selecionado para as formações.

Poderão participar servidores da SEE/MG com graduação em licenciatura, bacharelado ou superior tecnológico, ocupantes de cargo efetivo e estável das carreiras de Professor de Educação Básica (PEB); Especialista em Educação Básica (EEB); Analista Educacional (ANE) / Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANEI); Analista de Educação Básica (AEB); Técnico da Educação (TDE); Assistente Técnico de Educação Básica (ATB); Assistente de Educação (ASE). Também é necessário estar em exercício na Unidade Central, Superintendências Regionais de Ensino ou unidade escolar da SEE/MG, entre outros.

Os profissionais que participarem do programa deverão se comprometer em continuar prestando serviço para a SEE/MG durante um período de três anos. Além disso, está previsto o ressarcimento ao Estado do valor correspondente ao financiamento do curso, nos casos de desistência ou evasão, após início do curso; desempenho insatisfatório ou reprovação; exoneração do cargo efetivo da SEE/MG, durante o período do curso ou após o seu término, sem cumprir a contraprestação.

Cronograma

Os profissionais que desejam participar do programa devem ficar atentos ao período de inscrição. O cadastro para os cursos de pós-graduação lato sensu (especialização e MBA) deverá ser feito no período de 4 a 13/5, exclusivamente pela internet. A previsão é a de que as aulas tenham início em 30/6.

O cronograma para os cursos de mestrado e doutorado dependerá do cronograma/edital das Instituições de Ensino Superior (IES) credenciadas. Nesses casos, além dos critérios do programa, o candidato terá que passar pelo processo seletivo da instituição.

Dia Mundial da Educação

O Dia Mundial da Educação é comemorado nesta quinta-feira (28/4). A data é dedicada ao incentivo e conscientização sobre a importância da educação, seja escolar, social ou familiar, para a construção de valores essenciais na vida em sociedade.

A data foi instituída por líderes de 164 países – incluindo o Brasil – e simboliza o compromisso dessas nações com o desenvolvimento da educação até 2030. O Dia Mundial da Educação foi estabelecido na cidade de Dakar, no Senegal, durante o Fórum Mundial de Educação, realizado no ano 2000.

