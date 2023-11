Governo de Minas anuncia nova fábrica da Tamura no Sul de Minas, que vai gerar 400 novos empregos

Governador conheceu a fábrica da empresa no Japão, onde assinou o despacho que autoriza a instalação da indústria que vai fabricar transformadores de energia

Foto: Imprensa MG

A fabricante de componentes eletrônicos Tamura Corporation anunciou a implantação de uma nova fábrica em Minas para produção de transformadores de energia de média e baixa tensão. A confirmação do investimento foi feita em reunião na sede da companhia na cidade de Sakado, no Japão. Ao todo, serão gerados 400 novos empregos.

Com isso, a Tamura, que já tem uma unidade em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, vai mais que dobrar o número de funcionários. A empresa está em franca expansão em Minas e conta hoje com 330 funcionários, dos quais cem empregos foram gerados nos últimos 12 meses.

“Esse é mais um caso de empresa que vai para Minas e, diante do sucesso alcançado, decide por ampliar suas unidades. Isso tem acontecido corriqueiramente. Se mostramos que somos competentes, um estado seguro e que apoia quem trabalha e produz, conseguimos ganhar a confiança dos empresários e, assim, novos negócios são feitos, tanto por quem quer aumentar sua produção em Minas, como quem se sente atraído para vir para o estado pela primeira vez a partir do conhecimento do sucesso de outras empresas”, destaca o governador Romeu Zema.

“O apoio do governo tem sido fundamental para alcançarmos esse crescimento. Nos últimos cinco anos, nossa empresa no Brasil cresceu 390%”, afirmou o diretor executivo e CFO da Tamura, Yusaku Hashiguchi.

“Sendo a Tamura Brasil uma companhia que tem apostado no sucesso de gestão do governo mineiro ao longo dos anos, firma o compromisso na pretensão de contemplar, em seu planejamento estratégico, o redirecionamento e o aumento da disponibilização dos recursos de investimentos necessários para a ampliação no fornecimento de produtos Tamura que atendam às novas oportunidades de negócios que se apresentarão no próximos anos, reforçando ainda mais essa parceria de sucesso e a relação de confiança com o estado de Minas Gerais”, afirma o presidente da Tamura Brasil, Pedro Penga Sotana.

Ele explicou que a ideia é, a partir da produção em Minas, conseguir atender todo o território brasileiro com os transformadores que serão produzidos no estado. “Esse é só o primeiro passo. Queremos que, como ocorreu nos últimos anos, esse forte crescimento das empresas nos ajude a ampliar ainda mais nossas fábricas”, concluiu.

O local onde será instalada a nova fábrica ainda está sendo definido, porque dependerá da logística, em função da entrega dos transformadores. Hoje, Minas não produz esse produto e todo material e as companhias de energia que atuam no estado precisam buscar fora ou importar. Com a fábrica no estado, o mercado de Minas será atendido e a ideia é passar a vender para todo o Brasil.

Fonte: Agência Minas