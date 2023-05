Governo de Minas anuncia investimento de R$ 400 milhões para a saúde em todo o estado

Valor será aplicado na Atenção Primária, com a construção de UBSs e melhorias de infraestrutura para atendimento à população

Foto: Imprensa MG

O Governo de Minas vai investir R$ 400 milhões na saúde do estado. O valor será aplicado na construção de 220 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e na melhoria do sistema de atendimento primário. O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema, na manhã desta sexta-feira (19/5), em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Na oportunidade, o governador recebeu a vacina bivalente e também se imunizou contra a gripe.

Do valor total, R$ 350 milhões serão destinados à ampliação do número de UBSs nos municípios e R$ 50 milhões na qualificação de unidades já existentes, substituindo imóveis cedidos, alugados ou em situação precária.

“Teremos um total de R$ 400 milhões para a saúde, recurso que vai contribuir muito para que os mineiros sejam muito bem atendidos na atenção primária. Hoje, nós conseguimos atender 88% dos mineiros por meio das UBSs instaladas próximas de onde eles moram. Com essas novas unidades, queremos que esse número se aproxime dos 100%. Então, a saúde em Minas vai melhorar. E, além disso, estamos com os Hospitais Regionais em andamento. Lembrando que, próximo daqui – Lagoa Santa -, temos o hospital de Sete Lagoas, que vai melhorar expressivamente os procedimentos de maior complexidade”, disse o governador.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) publicará, nos próximos dias, a resolução com critérios para inscrição dos municípios, habilitação e contemplação das obras. As diretrizes para contemplação foram pactuadas com a participação dos municípios na última terça-feira (16/5).

A partir da publicação, as prefeituras terão até 30/6 para se inscreverem e encaminharem a documentação necessária para o recebimento do incentivo estadual. A previsão é que os recursos sejam repassados para os municípios aprovados até novembro deste ano.

Vacinação

Ainda durante a agenda, o governador recebeu a vacina contra a gripe no Vacimóvel da Prefeitura de Lagoa Santa, que está estacionado na Praça Doutor Lund, em frente à Igreja Matriz da cidade. O equipamento foi adquirido por meio de recursos do Estado, que investiu R$ 361,8 mil na compra do veículo e de equipamentos permanentes para a sala de vacinação da nova UBS do bairro Campinho.

A unidade móvel de vacinação, entregue em 5/5, conta com capacidade para a atuação de dois profissionais da saúde e atende 300 pessoas por dia.

O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, acompanhou a vacinação e aplicou o imunizante no governador. Romeu Zema aproveitou para incentivar a população.

“Vim colocar minha vacinação em dia. Recebi a dose da Influenza, que temos disponível para toda população de Minas Gerais. Recebi também a bivalente, que é a vacina anual contra a covid. Então, eu quero deixar aqui o meu recado: vamos vacinar”, reforçou.

O governador enfatizou que qualquer um pode se imunizar contra a influenza e, ainda, que é o momento de aproveitar para garantir a proteção, tendo em vista que período de inverno está próximo e, nesta época, as pessoas estão mais vulneráveis às doenças respiratórias.

“Todos nós temos que contribuir. Temos que dar um voto de confiança para os médicos e para a ciência. Não é à toa que eles existem. Não é hora de questionarmos, é hora de fazermos aquilo que as boas práticas e os países sérios têm feito, que é levar o maior número de vacinas à população”, finalizou.

Fonte: Agência Minas