Governo de Lavras se prepara para a entrega de mais duas importantes obras para o município

Foto: Prefeitura de Lavras

Lavras se prepara para mais duas importantes inaugurações para o setor da saúde e para a promoção da inclusão e cuidado com as pessoas com deficiência e autismo.

O Governo de Lavras vai inaugurar esta semana o PSF 19 – Carlos Roberto Campim, no bairro Vista do Lago.

O evento será realizado na próxima sexta-feira, dia 25, às 17h. O PSF 19 é uma conquista para a comunidade do bairro Vista do Lago e região. Com uma estrutura moderna e equipada, ele vai proporcionar um atendimento de qualidade e humanizado. A nova unidade de saúde vai contar com equipe completa de profissionais, serão oferecidos atendimento médico, odontológico, psicológico e nutricional. Os moradores poderão contar também com fisioterapeuta, enfermeiros e agentes comunitários de saúde. Tudo isso para garantir a promoção da saúde e o bem-estar dos pacientes.

Outra inauguração que marca os eventos da semana é a do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e Autismo, Mariana Silva Mrad. A cerimônia será realizada no dia 27 de maio, às 10h.

O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e Autismo – Mariana Silva Mrad foi projetado para proporcionar um atendimento adequado e inclusivo para pessoas com deficiência e autismo na cidade. A equipe será composta por profissionais especializados e qualificados. Além disso, o Centro vai oferecer uma gama de serviços e atividades que visam atender às necessidades individuais de cada pessoa.

Serão oferecidos atendimentos com auditor de saúde mental, terapeuta ocupacional, neurologista, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, fonoaudiólogo, nutricionista e fisioterapeuta. Terá também espaços dedicados a atendimentos personalizados, como sala de vacinação, integração sensorial, oficinas de vivência, espaço multiuso e sala de libras.

Um ambiente acolhedor e adaptado às necessidades específicas de cada indivíduo, proporcionando a eles um local seguro e inclusivo.

Duas grandes obras que serão entregues a população lavrense e que marcam o compromisso com a melhoria na saúde pública do município e com a igualdade de oportunidades e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência e autismo.

PSF 19 – Carlos Roberto Campim

• Data: 25 de maio de 2023

• Horário: 17h

• Local: PSF 19 – Carlos Roberto Campim

• Endereço: Rua Vinte, nº 84 – Vista do lago

Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e Autismo – Mariana Silva Mrad

• Data: 27 de maio de 2023

• Horário: 10h

• Local: Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e Autismo

• Endereço: Rua João Gonçalves Godinho, nº 195, Jardim Europa

Fonte: Prefeitura de Lavras