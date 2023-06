Governo de Lavras participa premiação do concurso – Soluções para a poluição plástica

Vários alunos da rede municipal foram premiados em todas as categorias.

Foto: Prefeitura de Lavras

Governo de Lavras participa da premiação do concurso de desenhos, criação de objetos com reaproveitamento de plástico e arrecadação de material reciclável – “Soluções para a poluição plástica” em comemoração ao dia do meio ambiente, realizado pela ARPA Rio Grande em parceria com a prefeitura de Lavras.

A solenidade foi realizada no Centro de Educação Ambiental – Ecolândia da PM Ambiental.

Foram selecionados ganhadores de três categorias do concurso, dez melhores desenhos e seis objetos criados com reaproveitamento de plástico, bem como a instituição que mais arrecadou material reciclável. Vários alunos da rede municipal foram premiados em todas as categorias.

Fonte: Prefeitura de Lavras