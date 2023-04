Governo de Lavras entrega três importantes obras para a população

As obras foram planejadas para atender as necessidades da cidade e trazer mais desenvolvimento para o município.

Foto: Prefeitura de Lavras

A Prefeitura de Lavras inaugurou, na última semana, três obras que irão beneficiar toda a população da cidade. São projetos que foram pensados e executados para trazer mais qualidade de vida para a população, melhorando a infraestrutura e o acesso aos serviços essenciais.

O novo PSF 18 – Donato Ferreira Moreira, no bairro Fonte Verde, vai oferecer atendimento médico, odontológico e psicológico de qualidade para os moradores da região, com uma estrutura moderna e equipada. Agora, os pacientes terão um atendimento mais humanizado e eficiente, com mais conforto e privacidade.

Também tem novidade no trânsito. Trata-se da Avenida Marcos Possato, uma importante via que irá melhorar a mobilidade urbana da cidade. Com uma ampla avenida e calçadas, a nova via irá conectar bairros e facilitar o acesso ao centro da cidade. Além disso, a avenida também trará mais segurança para motoristas e pedestres, com lombada eletrônica, iluminação sustentável e arborização.

Teve, ainda, a inauguração do CEMEI João Antônio Rezende Felizardo, no bairro Vista do Lago. A nova unidade oferece um espaço seguro e confortável, com profissionais capacitados e uma infraestrutura completa, que vai atender crianças com idades entre 0 e 6 anos. Agora, os pais terão mais tranquilidade ao deixar seus filhos em um ambiente saudável e acolhedor.

As inaugurações são fruto do compromisso da Prefeitura de Lavras em oferecer serviços de qualidade para a população. As obras foram planejadas para atender as necessidades da cidade e trazer mais desenvolvimento para o município.

Fonte: Prefeitura de Lavras