Governador vistoria obras de cidades das regiões Central e Sul de Minas

Reuniões também foram realizadas com lideranças nos municípios de Ibertioga, Piedade do Rio Grande, Madre de Deus de Minas, São Vicente de Minas e Andrelândia

Foto: Imprensa MG

O governador Romeu Zema vistoriou obras e conheceu novas estruturas de cidades das regiões Central e Sul de Minas, nesta quarta-feira (20/12). Em Andrelândia, ele participou da inauguração de uma ponte de 56 metros de extensão sobre o rio Turvo Pequeno, ligando as ruas Ribeiro Salgado e São João del-Rei. A obra recebeu seis conjuntos de vigas de sustentação do Governo de Minas, como parte do Programa de Doações da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra). As vigas de 18 metros doadas têm um custo aproximado de R$ 945 mil.

“Temos feito o maior esforço para trabalhar com as prefeituras”, afirmou Zema, ao lado do prefeito de Andrelândia, Francisco Carlos “Cacau”, com quem descerrou a placa de inauguração da nova estrutura que ficará à disposição para a população andrelandense.

Mais cedo, o governador mineiro esteve em Madre de Deus de Minas, onde também reforçou a parceria com o poder público municipal. Ele visitou as obras da nova sede da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Cianita, acompanhado pelo prefeito Osmar de Oliveira. A um custo de R$ 2,4 milhões, a nova unidade de saúde contará com consultórios para atendimento eletivo, sala de vacinação e sala de curativos, e recebeu R$ 1,1 milhão do governo estadual.

“Essa obra vai melhorar a saúde do município e só tem sido possível com a gestão responsável de Madre de Deus de Minas e com as finanças do Estado em dia; todos os meses repassamos aquilo que cada cidade tem direito”, afirmou Romeu Zema.

O governador ainda vistoriou as salas de aula da Escola Municipal Vovó Nanaça, recentemente reinaugurada, e participou da inauguração do sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Madre de Deus de Minas.

Mais cedo, Zema também se reuniu com a população de Ibertioga. Ele e o prefeito, Ricardo Oliveira, conversaram com os moradores sobre, principalmente, a situação das estradas que cortam o município, além dos avanços e desafios para garantir o escoamento da produção agrícola da cidade.

Casas Populares

Em São Vicente de Minas, o governador supervisionou as obras de construção de 28 casas populares do Conjunto Habitacional Paulo Roberto Gonçalves de Oliveira, que estão sendo realizadas em parceria com a Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab Minas).

A previsão é a de que as novas casas sejam concluídas em abril de 2024, quando serão entregues às famílias escolhidas pela prefeitura. A obra havia sido paralisada em 2017 e foi retomada pelo atual governo, que destinou o recurso para a conclusão das unidades habitacionais.

“São 28 unidades habitacionais que, desde 2017, estavam com a obra indefinida e que, agora, serão definitivamente concluídas e vão beneficiar 28 famílias”, destacou o governador.

Para o prefeito de São Vicente de Minas, Jacinto Alair de Paula, a entrega das casas é bastante aguardada na cidade.

“Graças ao esforço do Governo do Estado, vamos conseguir entregar as 28 casas, que são bastante esperadas pelas famílias. A casa é a coisa mais preciosa que uma família pode ter e vamos conseguir entregar um lar digno”, comemorou.

Interior

Nesta quarta-feira, o governador Romeu Zema ainda esteve no município de Piedade do Rio Grande. Na ocasião, ele se reuniu com o prefeito e lideranças locais, momento em que ouviu demandas das cidades e apresentou os avanços conquistados no estado nos últimos anos.

O chefe do Executivo estadual contabilizou, ainda, já ter passado por mais de 250 cidades mineiras, nas quais foram realizados compromissos, nos cinco anos à frente do Governo de Minas, com alinhamento e contato direto com a realidade dos municípios.

“Faço questão de estar no interior: é aqui que 80% dos mineiros vivem. Escuto o prefeito e a população para saber quais são os problemas. Quem escuta tem melhores condições de solucionar as demandas” disse.

Fonte: Agência Minas