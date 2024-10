Governador vistoria escola beneficiada pelo Mãos à Obra, em Piumhi

Com recursos do programa e do prêmio Escola Transformação, a Escola Estadual Professor Francisco de Paula Rebelo Horta investiu em viagens para alunos, reforma de salas, melhorias em quadra e estruturação de laboratórios

Foto: Marco Evangelista / Imprensa MG

O governador Romeu Zema vistoriou, nesta quinta-feira (3/10), o resultado das obras na Escola Estadual Francisco de Paula Rabelo Horta, em Piumhi, no Sul de Minas Gerais. A instituição passou por intervenções do programa Mãos à Obra, do Governo de Minas.

A escola – que pertence à área de abrangência da Superintendência Regional de Ensino (SRE) – recebeu reforço estrutural em três salas de aula e o investimento na obra, concluída neste ano, foi de R$ 151 mil. Referência na região, a instituição também realizou renovação do parque tecnológico, com a aquisição de 39 desktops e três notebooks, além da instalação de sete pontos de wi-fi, beneficiando 895 alunos e toda a equipe.

De 2019 a 2024, foram investidos R$ 982,5 mil em manutenção e custeio da instituição, sendo R$ 240 mil apenas neste ano.

Romeu Zema verificou o laboratório de informática e as salas que passaram por reformas. Ele caminhou pelo pátio do colégio, conversou com estudantes, professores e gestores e, em seguida, foi até a quadra constatar as melhorias realizadas no espaço para prática de esportes.

“Fico satisfeito de já termos solucionado os problemas que tínhamos aqui com forro, telhado. Estive aqui em duas salas para saber o que mais é necessário para melhorar a escola. Este é um trabalho permanente”, disse o governador.

A diretora da escola estadual, Selma Garcia, reforçou a importância do diálogo e da colaboração entre as instituições de ensino e o Estado.

“Tivemos oportunidade de compartilhar nossas conquistas, desafios e a dedicação de toda a equipe na formação de nossos alunos. O interesse do governador em conhecer de perto a realidade da nossa escola demonstra um compromisso com a educação e o desenvolvimento de nossa comunidade”, afirmou.

“Isso nos motiva, ainda mais, a continuar promovendo a educação de qualidade para nossos alunos”, acrescentou o superintendente Regional de Ensino de Passos, Inácio Ferreira Júnior.

Escola Transformação

Em 2023, a Escola Estadual Francisco de Paula Rabelo Horta foi uma das vencedoras do Prêmio Escola Transformação, promovido pelo Governo de Minas Gerais. A instituição recebeu R$ 100 mil.

Os recursos foram aplicados em propostas de turismo pedagógico. Por meio do projeto Aprendizado Além dos Muros, a direção da instituição já enviou grupos de alunos para o Instituto Inhotim, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para a Escola Agrícola de Unaí, no Norte de Minas, a Universidade Federal de Lavras (Ufla), no Sul do Estado, e para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A previsão é que os próximos destinos sejam a Universidade de Franca (Unifran), no interior de São Paulo, o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Belo Horizonte.

Fonte: Agência Minas