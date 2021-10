Governador se reúne com produtores de café em Guaxupé

Romeu Zema ressaltou ações e o compromisso de auxiliar os atingidos pela geada na região.

O governador Romeu Zema se reuniu, nesta quinta-feira (14/10), em Guaxupé, no Sul de Minas, com representantes de associações e produtores de café da região que sofreram com as geadas no último mês. Zema ressaltou as ações já realizadas e o compromisso de seu governo com o setor para auxiliar os atingidos e valorizar a produção do café em Minas Gerais.

Zema destacou que a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) têm sido uma peça fundamental na ajuda aos produtores. Uma força-tarefa de apoio aos produtores foi criada, envolvendo os órgãos do sistema estadual de Agricultura.

Logo após as geadas, representantes do governo estiveram presentes na região. A Emater ficou responsável pela elaboração, gratuita, de laudos técnicos com os prejuízos causados pela condição climática para os pequenos produtores. A ação possibilitou aos produtores afetados acesso ao crédito rural, seguro agrícola, renegociação de dívidas e aos recursos das linhas de financiamento ao amparo do Funcafé.

Além disso, o governador e a secretária de Agricultura, Ana Valentini, se reuniram, em Brasília, no dia 13 de agosto, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para entregar um ofício com as demandas para apoio aos cafeicultores. O Ministério da Agricultura liberou R$ 1,3 bilhão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) especificamente para os cafeicultores atingidos pela geada.

“A secretária esteve aqui na região com a ministra para poder entender os danos causados pela geada. Temos acompanhado de perto os agricultores que foram afetados para que possamos dar o maior apoio possível. Queremos que a cafeicultura no estado sinta que nosso governo está fazendo tudo o que é possível”, afirmou o governador.

Zema lembrou ainda que o objetivo da sua gestão é valorizar ainda mais o café produzido no estado. “Além da quantidade, queremos reforçar a qualidade do nosso produto. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. É uma atividade que gera muitos empregos e riqueza ao nosso Estado”, finalizou o governador.

Fonte: Agência Minas/Foto: Cristiano Machado/Imprensa-MG