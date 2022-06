Governador se reúne com Forças de Segurança do Sul de Minas para discutir ações de combate à criminalidade

Governo acompanha de perto os andamentos das investigações sobre o assalto à agência bancária em Itajubá.

O governador Romeu Zema se reuniu, na manhã desta sexta-feira (24/6), no município de Itajubá, no Sul de Minas, com os comandantes das Forças de Segurança da região para discutir ações de prevenção e combate à criminalidade nos municípios do Sul do estado.



O governador fez questão de estar presente em Itajubá para acompanhar de perto o trabalho na busca pelos envolvidos ao assalto à agência da Caixa Econômica Federal, ocorrido na cidade na última quarta-feira (21). A ocorrência é a primeira que envolve roubo a banco registrada no Estado neste ano. Ele estava acompanhado do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues.



“O motivo da minha presença aqui e do comandante é estarmos acompanhando de perto o que aconteceu. A nossa Polícia Militar produz hoje, juntamente com a Polícia Civil, o estado mais seguro do Brasil em relação a crimes violentos, de acordo com o Ministério da Justiça. Também temos a polícia menos letal, que só perde para o Distrito Federal, que não é um Estado. E temos assistido uma queda no número desse tipo de ocorrência que aconteceu aqui em Itajubá. Só em 2016 tivemos em Minas 252 ocorrências dessa natureza. Ano passado tivemos cinco. E esse ano é a primeira que estamos tendo no estado” disse o governador.

Investimentos



Zema destacou também o investimento realizado no Estado em segurança pública, sobretudo no que diz respeito à entrega de equipamentos e às melhores condições de trabalho para as polícias.



“O Estado tem investido muito, principalmente na questão da inteligência. O ideal é que esse tipo de ocorrência seja detectado antes que se desdobre em um crime real. Estamos investindo na compra de viaturas. Foram mais de 3 mil viaturas no nosso governo e aqui aproveito para agradecer os deputados estaduais e federais que têm sempre destinado emendas para um melhor equipamento para a polícia. Além da digitalização. São R$ 170 milhões em investimento”, afirmou.



Atuação em Itajubá



Até o momento, a PM já efetuou a prisão de um suspeito e realizou a apreensão de oito veículos e materiais, como munição de fuzil, miguelitos para furar pneu e escudo.



As Forças de Segurança estão empenhadas em encontrar os responsáveis pelo roubo. Está sendo feito cerco e bloqueio de rodovias na busca pelos envolvidos. O efeito militar foi reforçado, inclusive com a presença do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). A suspeita da PM é a de que 12 pessoas estejam envolvidas no crime.



Para o comandante-geral da PM, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, as expectativas são boas para que em breve seja efetuada a prisão dos envolvidos no roubo. “Estamos com o cerco. Estamos com outras forças na parte de investigação e policias especializadas atuando. Temos expectativa que temos muitos deles ainda no nosso Estado, e estão feridos, e nossa expectativa é a de identificar e localizar essas pessoas”, disse.

Fonte: Agência Minas / Foto: Imprensa MG