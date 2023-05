Governador em exercício participa de encerramento do Congresso Mineiro de Municípios

Evento, que permite a troca de experiências e inovações nas gestões municipais, reuniu mais de 10 mil visitantes em dois dias de programação

Foto: Imprensa MG

O governador em exercício, Professor Mateus, acompanhou, nesta quarta-feira (10/5), no Expominas, em Belo Horizonte, o último dia de programação do 38º Congresso Mineiro de Municípios. Realizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM), o evento reúne representantes dos 853 municípios mineiros e é considerado um dos maiores do país no campo político.

Durante a visita, Professor Mateus esteve nos estandes do Governo de Minas, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), da AMM e dos Consórcios Municipais. Na oportunidade, ele também conversou com prefeitos e representantes das cidades mineiras sobre temas importantes na relação entre Estado e municípios.

“É muito importante termos em Minas Gerais instituições como a AMM, que reúne os 853 municípios para trocas de experiências. Quando não conseguimos divulgar nossos acertos, a chance de desperdiçar recursos ou de não dar a mesma efetividade é muito grande. Os municípios têm necessidades e opções de investimentos ilimitadas. Quando olhamos para uma feira como esta, vemos a oportunidade de o prefeito, em um lugar só, acompanhar as tecnologias, novos serviços e maximizar o uso de seus recursos”, disse.

Neste ano, o congresso trouxe como tema central “Governança, Sustentabilidade e Inovação na Gestão Pública”, reunindo mais de 10 mil pessoas ao longo dos dois dias de programação. Foram debatidas pautas como reforma tributária, segurança nas escolas, inteligência artificial, previdência própria, concessões públicas, cidades inteligentes, combate à corrupção e a participação da mulher na vida pública, focando no desenvolvimento econômico e qualidade de vida da população.

Para o presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, esta edição foi um importante momento de aprendizado.

“Mostramos aos gestores, servidores e para toda a sociedade que a entidade está se modernizando e se alinhando com a eficiência e a tecnologia. Queremos deixar uma marca de empreendedorismo e planejamento, como forma de garantir eficiência e transparência, assim como a sustentabilidade e a inovação nas gestões municipais. Agradecemos a todos que se empenharam, principalmente toda a equipe técnica, expositores e colaboradores, que fizeram esse evento acontecer, ser um sucesso e superar todas as expectativas”, ressaltou. “Um agradecimento especial às principais figuras deste eventos, os prefeitos e vereadores de todo o estado, que participaram e contribuíram para a construção deste congresso”, concluiu.

Prêmio de Boas Práticas

Realizado durante o congresso, o Prêmio Boas Práticas chegou à sua 11ª edição em 2023. Os vencedores foram anunciados durante o evento, contemplando cinco eixos: Desenvolvimento Econômico, Educação, Governança, Meio Ambiente e Saúde. A premiação tem como objetivo mostrar que é possível empreender em nível público municipal, transformando os projetos bem-sucedidos de políticas públicas em mecanismos para uma gestão moderna.

“Quando se tem um prêmio de boas práticas, os municípios usam como exemplo a ser seguido, o que facilita para o Estado, por conta da uniformização dos procedimentos. Vale ressaltar que esse encontro é também uma oportunidade de articulação entre os prefeitos. É impossível administrar um estado com 853 municípios sem que os prefeitos estejam reunidos em entidades, sejam elas consórcios, associações regionais e estaduais, para que possamos, como Administração, escolher regionalmente as nossas prioridades e, assim, caminhar com mais velocidade. Para o Governo de Minas, é sempre importante ter os prefeitos reunidos”, acrescentou Professor Mateus.

Feira de Desenvolvimento dos Municípios

Outro destaque do congresso foi a realização da 36ª Feira do Desenvolvimento dos Municípios, que contou com 350 expositores com produtos e serviços que envolvem diferentes áreas, como educação, meio ambiente, agropecuária, saúde, transporte, tecnologia e comunicação. A feira serviu como ponto de networking e prospecção de negócios entre gestores públicos, e teve a participação de órgãos e autarquias dos governos estadual e federal, além de estandes das microrregionais de Minas Gerais, com amostras do artesanato e culinária mineira.

Recursos para os municípios

Na terça-feira (9/5), abertura do congresso, foi sancionado pelo então governador em exercício, Tadeus Martins Leite, junto a deputados estaduais presentes, projeto de lei que beneficia mais de 780 municípios mineiros. O projeto vai destravar em torno de R$ 2 bilhões para o estado de Minas Gerais, dinheiro que já estava nos cofres dos municípios, porém sem possibilidade de utilização, devido a questões burocráticas.

Fonte: Agência Minas