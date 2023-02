Governador cumpre agendas em São Paulo para atrair mais investimentos para Minas

Celulose, florestas plantadas, carvão vegetal e grupo educacional estão entre os setores de interesse.

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG.

O governador Romeu Zema se reuniu, nesta quarta-feira (8/2), em São Paulo, com os dirigentes e o corpo técnico da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), para apresentar as potencialidades de Minas e reafirmar que o estado está preparado para receber mais investimentos do setor.



A Ibá congrega as empresas produtoras de celulose e de florestas plantadas. Hoje, Minas Gerais é o estado com a maior área de florestas plantadas no Brasil, com 2,3 milhões de hectares de área cultivada e 1,3 milhão de hectares de área preservada. O estado, além de produtor de celulose, é grande fornecedor de carvão vegetal para as siderúrgicas.



Durante o encontro, Zema apresentou os principais avanços de Minas em diversas áreas nos quatro anos de gestão, com destaque para o maior superávit orçamentário da história, de R$ 2,2 bilhões.



“Simplificamos, desburocratizamos e pagamos dívidas diversas. Além disso, somos o estado mais seguro e transparente. O investidor enxergou em Minas um ambiente propício para investir. Em quatro anos, Minas Gerais atraiu R$ 274 bilhões em investimentos”, afirmou.



Antes da reunião na Ibá, o governador, acompanhado do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, da secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo, e do presidente do Invest Minas, João Paulo Braga, se encontrou com os executivos da Suzano Papel e Celulose.

Investidores e educação



Já nessa terça-feira (7/2), Zema esteve na sede paulistana do banco espanhol Santander, onde se reuniu com investidores. O governador detalhou a política de austeridade adotada de 2019 a 2022 e a evolução positiva dos índices fiscais ao longo desses anos.



Outro compromisso foi com o grupo educacional Ânima, que nasceu em Minas há 20 anos e que está presente em 75% do território brasileiro, com 450 mil alunos.



O grupo já firmou com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) acordo de cooperação para inserir no plano curricular do Novo Ensino Médio conteúdos sobre educação financeira.



Além do conteúdo, serão fornecidos pelo grupo planos de aula, slides para as aulas e para estudo dos professores e curso de formação para docentes. Outro destaque é a implementação de estratégia de avaliação, com o objetivo de mensurar o impacto desse componente curricular na rede estadual de ensino.

