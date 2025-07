Gestora do Circuito das Águas visita Campanha

O principal objetivo da visita foi de conhecer de perto o potencial do município.

Foto: Prefeitura de Campanha

Durante a última semana, o município de Campanha recebeu a visita técnica da gestora do Circuito das Águas, Laís, que se reuniu com a equipe de Turismo de Campanha: Liliane Alves (Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer); Mateus Carvalho (Chefe da Seção de Turismo) e a turismóloga Flávia Tegon.

O objetivo foi conhecer de perto o potencial de Campanha, além dos atrativos do município, para alinhar estratégias com o objetivo de fortalecer a presença da cidade sul-mineira no Circuito das Águas.

A iniciativa é parte do trabalho contínuo tanto do Circuito das Águas, quanto da Prefeitura Municipal de Campanha, que busca a valorização do turismo local, com foco no potencial histórico, cultural e natural da cidade.

Fonte: Prefeitura de Campanha