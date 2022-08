Gestantes recebem orientações sobre cuidados com a amamentação na Clínica da Mulher, em Três Corações

Foram realizadas palestras e práticas com temas relevantes, abordado os cuidados antes, durante e após a amamentação, além da importância do aleitamento materno.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta quarta-feira, 24, uma ação educativa voltada para gestantes, na Clínica da Mulher. A iniciativa coincide com as iniciativas do Agosto Dourado, mês dedicado à intensificação da conscientização, promoção e apoio ao aleitamento materno.

Na ocasião, foram realizadas palestras e práticas com temas relevantes, abordado os cuidados antes, durante e após a amamentação, além da importância do aleitamento materno. As gestantes também puderam compartilhar suas dúvidas e experiências com relação ao período de gestação e puerpério. A atividade contou com a participação dos acadêmicos do curso de enfermagem da Unincor.

O evento foi muito importante para os acadêmicos que tiveram a oportunidade de promover saúde e orientar sobre prevenção de doenças. A Clínica da Mulher, através da Secretaria Municipal de Saúde, parabeniza todos os envolvidos na ação e reitera o compromisso em desenvolver a conscientização, prevenção e educação em saúde buscando sempre promover a qualidade de vida da população tricordiana.

Fonte: Prefeitura de Três Corações