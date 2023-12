Ganhadores do 1º Concurso de Qualidade de Cafés de Lavras recebem premiação

O concurso contou 29 amostras de café arábica, que passaram por análises físicas e sensoriais feitas por uma comissão julgadora formada por classificadores e degustadores de café da UFLA.

Foto: Prefeitura de Lavras

O Governo de Lavras, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em parceria com a Emater premiou nessa quinta-feira, dia 14, no auditório da secretaria de Agricultura, os melhores cafeicultores do 1º Concurso de Qualidade de Cafés do município.

A cerimônia de premiação contou com a participação da Prefeita de Lavras, Jussara Menicucci, do Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Cassimiro da Silva, e do gerente regional da EMATER, Marcos Antônio Fabri e a vereadora presidente da Câmara Municipal de Lavras Carol Coelho. Também estiveram presentes empresas apoiadoras, produtores de café e familiares.

O concurso contou 29 amostras de café arábica, colhidas na safra deste ano, que passaram por análises físicas e sensoriais feitas por uma comissão julgadora formada por classificadores e degustadores de café da UFLA.

Na primeira etapa da análise foram classificados os cafés que obtiveram o mínimo de 85 pontos, de uma escala que vai até 100.; de acordo com as normas da Associação de Cafés Especiais (SCA), entidade internacional de referência no setor.

“A cafeicultura de Lavras tem todo o apoio da secretaria. Estamos aqui para dar suporte aos produtores. Um concurso como esse gera credibilidade, agrega valor e melhora a comercialização dos nossos cafés”, afirmou o Secretário de Agricultura, Cassimiro da Silva.

O primeiro Concurso de Qualidade de Cafés de Lavras foi uma realização do Governo Municipal e EMATER, com o objetivo de destacar a excelência da produção cafeeira local, fortalecendo os laços entre a administração pública e a agricultura. Um marco para o município, que ressalta o compromisso com a qualidade e o desenvolvimento rural.

“Os produtores de Lavras estão de parabéns, pois os cafés campeões desse primeiro concurso de qualidade são cafés excepcionais, com pontuação acima de 85 que são grãos de altíssimo nível”, explicou o gerente regional da EMATER, Fabri.

O evento não apenas reconheceu os produtores dedicados, mas também ressaltou o compromisso da administração em impulsionar a excelência no setor cafeeiro, fortalecendo a economia agrícola da cidade.

“Parabenizo todos os cafeicultores de nossa cidade. Nós temos muito orgulho do trabalho de vocês”, disse a Prefeita de Lavras, Jussara Menicucci.

Cafés premiados

1° lugar – Rosane Fátima Correa Botelho – Fazenda do Tomba – 85,33 pontos

2° lugar – José Maria de Souza – Fazenda das Goiabas região Cachoeirinha- 85 pontos

3° lugar – Ronaldo de Carvalho – Fazenda Conquista região do Tomba – 84,37 pontos

4° lugar – Raniere José Alcebiades – Fazenda das Três Barras – 84,33 pontos

Fonte: Prefeitura de Lavras