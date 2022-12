Fwd: PIB de Minas Gerais cresce 4,2% no acumulado do ano até setembro 

Soma das riquezas produzidas no estado atinge R$ 240,2 bi no terceiro trimestre, o que representa 9,4% do montante nacional.

Foto: CSul.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais registrou expansão de 4,2% no acumulado do ano até setembro deste ano, em relação aos primeiros nove meses do ano passado. Agropecuária (14,1%) e serviços (5,5%) puxaram a alta no período. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14/12) pela Fundação João Pinheiro (FJP). O PIB é a soma das riquezas produzidas pelo estado.

Ainda de acordo com a FJP, de janeiro a setembro, a indústria teve retração de 0,5%. No entanto, no mesmo período, subsetores como o da construção civil (6,7%) e de energia e saneamento (3,4%) mantiveram resultado positivo.

Participação no país

No terceiro trimestre de 2022, o PIB de Minas Gerais foi estimado em R$ 240,2 bilhões e representou 9,4% do PIB nacional.

Os dados apontam que o agrupamento “outros serviços” – que inclui, por exemplo, informação e comunicação; intermediação financeira; educação e saúde privada; serviços domésticos; artes, cultura, esporte e atividades imobiliárias -, após demanda reprimida em razão da pandemia da covid-19, apresenta desempenho positivo (2,3%), beneficiado pela melhora do mercado de trabalho (queda na taxa de desocupação) e uma mudança no consumo das famílias.

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, no terceiro trimestre de 2022 em relação ao trimestre anterior (série com ajuste sazonal), houve expansão no volume dos serviços prestados às famílias e dos serviços de informação e comunicação.

Retração

Ainda, de acordo com os estudos, o índice de volume do PIB mineiro apresentou retração de 2,8% no terceiro trimestre de 2022, em relação ao trimestre anterior, quando se considera a série com ajuste sazonal. No Brasil, ao contrário, houve estabilidade do produto agregado (0,4%) na mesma base de comparação.

Já no terceiro trimestre em relação ao imediatamente anterior, em Minas houve variação negativa das atividades de agropecuária (-5,7%), da indústria extrativa mineral (-7,3%), da transformação (-1,2%), do segmento de energia e saneamento (-1,3%) e dos serviços de transporte (-0,5%).

“Embora a agropecuária tenha apresentado queda no estado no terceiro trimestre, no acumulado do ano seu resultado continua positivo, pois suas principais culturas, café, soja, cana e milho, apresentaram expansão”, explica Thiago Almeida, técnico responsável pelo cálculo.

O informativo PIB-MG | 3º trimestre 2022 e o relatório técnico com os dados e análise estão disponíveis no site da Fundação João Pinheiro.

Fonte: Agência Minas.