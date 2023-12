Futsal Sub20 de Três Corações é vice-campeão do Campeonato Mineiro

Três Corações venceu o time de Teófilo Otoni por 6 a 4, e conquistou o vice-campeonato.

Nos jogos da rodada final do Campeonato Mineiro de Futsal Sub20, realizados de 08 a 10 de dezembro, a equipe de Três Corações conquistou o vice-campeonato e está entre os melhores times do estado. As partidas marcaram a reabertura do Ginásio Pelezão para competições externas após a conclusão da troca do piso que foi todo reformado.

No triangular final, o Minas Tênis Clube (BH) levou o título e o Sociedade Esportiva Amigos (Teófilo Otoni) ficou na terceira colocação. O campeonato é uma realização da Federação Mineira de Futsal.

No primeiro jogo, Minas Tênis Clube venceu a equipe tricordiana por 5 gols a 1. No sábado, o MTC venceu a Sociedade Esportiva Amigos, por 10 gols a 2 e garantiu o título. Encerrando a rodada, Três Corações venceu o time de Teófilo Otoni por 6 a 4, e conquistou o vice-campeonato.

A Prefeitura de Três Corações parabeniza nossos atletas pelo belíssimo desempenho ao longo do campeonato que os destacou entre os melhores em todo o estado de Minas Gerais. Parabéns à equipe técnica e aos professores pela dedicação e pelo trabalho que é realizado na formação de nossos alunos através do esporte.

