Futsal de Guaxupé é campeão mineiro em 2023

O nosso Esporte Campeão vem conquistando resultados inéditos para a cidade!

Foto: Prefeitura de Guaxupé

O futsal feminino sub15 de Guaxupé, coordenado pela Diretoria Municipal de Esportes, sagrou-se campeão mineiro em 2023. Comandadas pelos treinadores Bilú, Gaúcho e Duda, as meninas atingiram um feito inédito para o município, levando o futsal da categoria ao mais alto escalão do estado. O Campeonato Mineiro é promovido pela Federação Mineira de Futsal (entidade máxima do futsal, em Minas Gerais). A primeira fase ocorreu em Guaxupé, no ginásio poliesportivo da Vila Olímpica. As garotas chegaram a fase final com a seguinte campanha na primeira fase:

02 Jogos – 01 empate – 01 derrota

02 gols marcados – 03 gols sofridos – saldo negativo de 01 gol



Primeira Fase

Guaxupé 00×01 Varginhense

Guaxupé 02×02 Itabira



A segunda e decisiva fase foi disputada em Pará de Minas, entre os dias 24 e 26 de novembro. Atingindo os seguintes resultados:



Fase Final

Guaxupé 06×00 Pará de Minas

Guaxupé 03×00 Associação Varginhense

Guaxupé 03×02 Pompéu



Com três vitórias em três jogos, o título de Campeão Mineiro de Futsal Feminino sub15 ficou pela primeira vez na história com Guaxupé.



Ainda na Federação Mineira de Futsal, a equipe masculina sub17 de Guaxupé terminou a competição entre os seis melhores times do estado, em confrontos contra os tradicionais clubes mineiros, Praia Clube de Uberlândia e Minas de Belo Horizonte.

Em Guaxupé o esporte é campeão!!!!

Fonte: Prefeitura de Guaxupé