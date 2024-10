Fungicidas usados no cultivo de café afetam hormônios e enzimas do fígado de agricultores do Sul de Minas

Pesquisa da UNIFAL-MG aponta para a necessidade de estabelecer limites de exposição a agrotóxicos

Foto: Alexandre Soares / Emater-MG

Para verificar o risco da exposição a agrotóxicos na cultura do café, pesquisadores da UNIFAL-MG investigaram amostras biológicas coletadas junto a agricultores da região do sul de Minas. Com o uso de toxicologia computacional, o grupo detectou níveis elevados de fungicidas triazóis na urina dos trabalhadores rurais, bem como alterações celulares e hormonais significativas.

Intitulada “Avaliação do risco da exposição humana aos fungicidas triazóis no Sul de Minas Gerais: conectando biomonitoramento e toxicologia”, a pesquisa foi coordenada pela toxicologista Isarita Martins Sakakibara, pesquisadora e professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF), e desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) pelos pesquisadores Luiz Paulo de Aguiar Marciano e Luiz Filipe Costa.

O estudo contou também com a colaboração da pesquisadora Alessandra Cristina Pupin Silvério, professora da UNIFENAS, e da pesquisadora Nicole Kleinstreuer, diretora do NTP Interagency Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods (NICEATM) do National Institute of Health (NIH), dos Estados Unidos.

Durante o período de agosto de 2019 a agosto de 2024, amostras biológicas, como sangue e urina, foram coletadas e analisadas no Laboratório de Análises de Toxicantes e Fármacos (LATF) da UNIFAL-MG. Além do biomonitoramento tradicional, foram utilizadas ferramentas de toxicologia computacional para avaliar a bioatividade dos triazóis e prever os riscos à saúde humana.

A coleta de dados envolveu 190 voluntários, divididos em dois grupos: 140 trabalhadores rurais, ocupacional e ambientalmente expostos a agrotóxicos, e 50 moradores de áreas urbanas, não expostos ocupacionalmente, que serviram como grupo de controle.

Fonte: UNIFAL-MG