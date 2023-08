Fundação Cultural realiza 2ª Oitiva sobre a Lei Paulo Gustavo

O objetivo foi garantir a total transparência e diálogo ao ouvir as propostas dos fazedores de cultura para a execução da lei no município.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, realizou na noite desta segunda-feira (21/08) a 2ª Oitiva da Lei Paulo Gustavo. O objetivo foi garantir a total transparência e diálogo ao ouvir as propostas dos fazedores de cultura para a execução da lei no município.

O evento realizado no Theatro Capitólio contou com a presença do diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, e os integrantes da Comissão de Acompanhamento da Lei Paulo Gustavo em Varginha instituída pelo prefeito Vérdi Lúcio Melo pela Portaria nº 20.043: Annabell Tavares Vilela de Souza (coordenadora), Lindon Lopes da Silva (vice-coordenador), Marta Mitidiere (1ª secretária), Thiago Dornelis de Moura (2º secretário), Humberto de Paula Xavier, Lucas Miguel da Silva Alves, Paulo Sérgio Rosa e Wanderson Vitor Boareto. Participou também o presidente da Câmara Municipal, Apoliano Rios.

De acordo com Marquinho Benfica, a comissão instituída colherá as informações da classe artística para que estas possam subsidiar a Fundação Cultural na elaboração dos editais, sendo que 70% do valor destinado pelo Ministério da Cultura deve ser empregado no setor de audiovisual como prevê os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 195/2022. Os outros 30% podem ser utilizados nas demais áreas culturais, de acordo com o artigo 8º da Lei.

A oitiva pode ser assistida em https://www.youtube.com/watch?v=ijKxBQWBBVA.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha