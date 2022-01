Funcionários e família de tesoureira bancária são feitos reféns após tentativa de assalto em banco de Carmo do Rio Claro

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido. Além de funcionários, familiares de uma tesoureira também foram feitos reféns.

Redação CSul/Foto: Redes Sociais

Uma agência bancária foi alvo de criminosos na manhã desta quarta-feira (26), em Carmo do Rio Claro. Segundo a Polícia Militar, a família de uma tesoureira foi feita refém. Ainda conforme a PM, um adolescente de 16 anos foi apreendido.

A Polícia Militar informou, ainda, que pelo menos quatro funcionários da agência também foram feitos reféns. O suspeito entrou no banco desarmado, mas pegou a arma da vigilante que estava dentro da agência durante a tentativa de assalto.

O adolescente, que estava dentro da agência, se entregou após os militares isolarem o local. Pouco tempo depois, os funcionários foram liberados.

Conforme a PM, da família da tesoureira do banco foram feitos reféns o filho, a nora e a neta, de dois anos. As vítimas foram rendidas dentro da casa da funcionária e lavadas para a zona rural de Guaxupé. Eles foram localizados sem ferimentos e encaminhados para Carmo do Rio Claro.

A Polícia Militar segue em busca de novos suspeitos do crime.

*Com informações: G1 Sul de Minas