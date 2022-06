Funcionário da prefeitura de Itajubá é morto após ser asfixiado pela esposa

Esposa teria pedido para o marido ajudá-la com técnicas de imobilização e depois teria amarrado ele, e deixou a vítima sem ar usando panos e em seguida um pedaço de pão.

Redação CSul / Foto: Divulgação Prefeitura de Itajubá

Neste sábado (25), um servidor da prefeitura de Itajubá, morreu asfixiado e sufocado pela própria esposa. Segundo a Polícia Militar, a suspeita teve a ajuda de uma vizinha, após o crime, as mulheres foram detidas e encaminhadas à delegacia da Polícia Civil.

De acordo com os militares, a esposa teria pedido para o marido ajudá-la com técnicas de imobilização e depois teria amarrado ele, e deixou a vítima sem ar usando panos e em seguida um pedaço de pão.

O homem foi identificado como Sérgio Carvalho Silva. A Prefeitura da cidade, emitiu uma nota de pêsames pela morte do funcionário, que era servidor público há 23 anos e trabalhou nas secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Governo, Obras e Saúde.

Nota de pesar da prefeitura:

A Prefeitura de Itajubá, por meio do Prefeito Christian Gonçalves e do Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Dr. Nilo Baracho, envia os cumprimentos de pesar aos familiares do servidor Sérgio Carvalho Silva, falecido neste sábado, 25 de junho, aos 51 anos.

Sérgio cumpriu honrosamente suas atribuições na Prefeitura por 23 anos. Trabalhou nas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Governo, Obras e Saúde.

Neste momento de tristeza e dor, pedimos a Deus que conforte todos os familiares e amigos.