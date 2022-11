Funcionamento das UAIs durante o feriado da Proclamação da República

Unidades não irão funcionar na segunda-feira (14/11) e na terça (15/11), feriado nacional.

Foto: CSul.

As 34 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de Minas Gerais não terão expediente na próxima segunda-feira (14/11), ponto facultativo no Estado, e na terça-feira (15/11), em razão do feriado nacional da Proclamação da República.

O atendimento será retomado normalmente a partir de quarta-feira (16/11). Os serviços nas UAIs são realizados com agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas: Portal MG, Terminais de Autoatendimento e aplicativo MG App. Vários serviços prestados nas UAIs também estão disponíveis em formato digital nesses canais.

Fonte: Agência Minas.