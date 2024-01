Frota renovada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Três Corações

O objetivo é melhorar sempre o serviço prestado pelos diferentes setores e secretarias municipais atendendo com presteza nossa população.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Estão sendo realizadas as entregas de novos carros, de acordo com as solicitações das secretarias, e a substituição dos que precisam ser trocados.

Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDESO, já estão chegando os novos veículos que vão atender as demandas de atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Conselho Tutelar, equipes do Bolsa Família, Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e dos abrigos municipais.

Fonte: Prefeitura de Três Corações