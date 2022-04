Frentista é baleado após assalto a posto de combustíveis em Carmo da Cachoeira

De acordo com a Polícia Militar, mesmo sem reagir ao assalto, a vítima foi baleada na cabeça por dois homens armados.

Um frentista foi baleado na manhã desta segunda-feira (18), após um assalto em um posto de combustíveis no Centro de Carmo da Cachoeira. De acordo com a Polícia Militar, mesmo sem reagir ao assalto, a vítima foi baleada na cabeça por dois homens armados.

Conforme as primeiras informações, os dois homens, suspeitos do crime, chegaram em uma motocicleta, anunciaram o assalto e fugiram com o dinheiro dos caixas.

Conforme a PM, pouco antes da fuga, os homens atiraram na cabeça do frentista, de 43 anos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Carmo.

A Polícia Militar segue em rastreamento aos suspeitos do crime. O estado de saúde do frentista não foi divulgado.

*Matéria em atualização.