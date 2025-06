Frente fria em Poços de Caldas reforça importância da Campanha do Agasalho

Ação, que segue até 31 de julho, visa arrecadar agasalhos, cobertores e calçados para ajudar quem mais precisa a enfrentar o frio intenso.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A queda acentuada nas temperaturas nesta semana reforça a importância da solidariedade. Com mínimas previstas de até 5 °C, a Campanha do Agasalho 2025 ganha ainda mais urgência em Poços de Caldas. A ação, que segue até 31 de julho, visa arrecadar agasalhos, cobertores e calçados para ajudar quem mais precisa a enfrentar o frio intenso.

Segundo o Climatempo, uma nova massa de ar polar avança sobre o Sul de Minas, provocando as temperaturas mais baixas do ano até agora.

Confira a previsão para Poços de Caldas:

Quinta-feira (12/06): mínima de 6 °C / máxima de 16 °C

Sexta-feira (13/06): mínima de 5 °C / máxima de 16 °C

Embora menos intensa que a frente fria registrada em maio, essa nova onda será mais persistente, com frio prolongado até o final da semana.

Diante do cenário, a Prefeitura de Poços de Caldas reforça o alerta à população para se agasalhar bem e proteger especialmente crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, convida todos a contribuírem com a Campanha do Agasalho.

As doações podem ser entregues nos seguintes pontos fixos de arrecadação:

Espaço Cultural da Urca – Praça Getúlio Vargas, s/n – Centro

Centro Administrativo – Av. Mansur Frayha, 1677 – Bortolan

São aceitos agasalhos, cobertores, calçados, meias novas e outros itens de inverno em bom estado. As peças são triadas e distribuídas pela Secretaria Municipal de Assistência Social às famílias atendidas pela rede socioassistencial.

“Com as temperaturas em queda, cada doação faz a diferença. Precisamos pensar em quem mais precisa. Nosso apelo é por peças limpas, em boas condições, tanto para adultos quanto para crianças. É um gesto simples que aquece o corpo e o coração”, afirma a secretária de Assistência Social, Marcela de Carvalho.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas