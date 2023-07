Foundation Discovery Space: Mais de 100 alunos da Escola Municipal “CAIC” se formam em projeto da Helibras em Itajubá

Os alunos receberam certificado e prêmio de participação.

A Helibras acaba de formar a 4ª turma do projeto Airbus Foundation Discovery Space (antigo Flying Challenge), beneficiando 114 alunos da Escola Municipal Francisco Pereira Coutinho (CAIC), localizada no bairro Novo Horizonte.

Através do projeto, os funcionários da Helibras tiveram a chance de promover o primeiro contato das crianças com o mundo aeroespacial, oferecendo aulas e oficinas sobre a ciência do voo, a constituição do espaço, o futuro da aviação, entre outros temas.

O projeto visa estimular o gosto das crianças pelos estudos através de uma abordagem lúdica sobre o mundo da aviação e orientada pelos princípios STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática).

O Prefeito Christian Gonçalves foi representado pelo Secretário Municipal de Educação, Junior Fraga Bastos. Estiveram presentes também a Diretora do Departamento de Educação, Liliam Nogueira; a Coordenadora de Convênios, Edlaine Monteiro; a Diretora do CAIC, Shirley Eleana de Oliveira; e a Vice-Diretora, Renata Oliveira.

Os alunos receberam certificado e prêmio de participação.

