Forças de segurança realizam treinamento em Alfenas

A ação acontece em Alfenas entre os dias 25 e 29 de setembro

Foto: Prefeitura de Alfenas

Aconteceu hoje, no auditório da Biblioteca Central da Unifenas, o seminário de abertura da ação educacional “Medidas Cautelares e Prova no Cenário do Domínio de Cidades”, idealizada pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes -EJEF e colocada em prática com o apoio da Prefeitura Municipal de Alfenas, Polícia Federal e Polícia Militar de Minas Gerais.

A ação acontece em Alfenas entre os dias 25 e 29 de setembro, tem como objetivo identificar as características do evento conhecido como “Domínio de Cidades”, estabelecendo medidas cautelares, avaliando as possibilidades de defesa e maneiras de agir adequadamente em situação parecidas.

No encerramento que acontece no dia 29/09, acontece o simulado de ocorrência de “Domínio de Cidades”, que buscará simular, o mais próximo do real, a intervenção neste tipo de ocorrência.

Fonte: Prefeitura de Alfenas