Fomento agropecuário é discutido em reunião com a Associação AgriPoços

No último fim de semana, a comunidade de agricultores familiares se reuniu para participar da primeira reunião oficial da recém-criada Associação Agripoços. O evento foi marcado por momentos de troca de experiências, discussões sobre os desafios enfrentados pelos agricultores e a definição de metas para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar na região.

A reunião, que ocorreu durante o dia, proporcionou um ambiente de união e cooperação entre os agricultores, que compartilharam ideias e estratégias para fortalecer a produção local. Diversos temas foram abordados, desde técnicas agrícolas até questões relacionadas à comercialização e distribuição dos produtos.

Para Cláudio Torres, coordenador de Fomento Agropecuário, a agricultura familiar é a base de nossa comunidade, e é através do fomento adequado que podemos garantir não apenas a subsistência dos agricultores, mas também o fortalecimento de todo o setor agropecuário local.

Ao entardecer, os agricultores e seus familiares se reuniram novamente, desta vez para um jantar de confraternização. O evento contou com a presença do Coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria de Promoção Social, José Porto, o coordenador de Fomento Agropecuário, Cláudio Torres e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins.

José Porto, coordenador de Segurança Alimentar, compartilhou seu entusiasmo em participar do evento: “É um grande orgulho poder contribuir com a agricultura familiar, porque não existe combate à fome sem o agricultor, que levanta de madrugada para plantar, preparar a terra e colher alimentos fresquinhos, saudáveis para vender no Banco de Alimentos, Ceasa, feiras livres, mercados, quitandas entre outros locais.”

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, a criação de associações representa um passo significativo na consolidação do trabalho conjunto dos agricultores familiares da região, fortalecendo a representatividade dos agricultores, promovendo o desenvolvimento sustentável da agricultura local e contribuindo para a segurança alimentar da comunidade.

