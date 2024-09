Florada do cafeeiro define potencial produtivo da lavoura no Sul de Minas

Produtores devem manejar adequadamente o solo e a nutrição das plantas para assegurar que as flores se desenvolvam em frutos saudáveis

Foto: Cooxupé

Um dos momentos mais aguardados da cafeicultura é a florada. Antes de mais nada, é um momento crítico que irá definir o potencial produtivo da lavoura. A florada do cafeeiro acontece normalmente na primavera, de setembro a novembro, dependendo das condições climáticas e da região de cultivo. Primeiramente, as informações são dos especialistas da Cooxupé que integram o Desenvolvimento Técnico de Nova Resende/MG.

Florada do cafeeiro

De antemão, as flores são formadas pelas gemas axilares dos ramos plagiotrópicos (produtivos). Ou seja, onde existem gemas seriadas que, dependendo das condições climáticas, podem se diferenciar em ramos ou botão floral.

As flores do cafeeiro arábica são pequenas, brancas e delicadas, com um aroma adocicado e suave. A princípio, a florada é desencadeada pelas primeiras chuvas da primavera, que seguem um período de seca. E essa mudança hídrica estimula a planta a liberar as flores.

Inclusive, a qualidade e a quantidade da florada são indicadores importantes da produtividade do cafeeiro na safra que virá. De modo geral, quanto mais nós os ramos tiverem, maior quantidade de flores pode surgir.

Dessa forma, uma florada abundante, uniforme e bem distribuída ao longo dos ramos geralmente indica uma boa safra. Enquanto uma irregular pode sinalizar problemas. Como, por exemplo, falta de chuva ou estresse hídrico, que podem comprometer a produção.

Cuidados

Ademais, a florada também necessita de cuidados dos produtores. Eles precisam manejar adequadamente o solo e a nutrição das plantas para assegurar que as flores se desenvolvam em frutos saudáveis.

Após a florada, pois, as flores se transformam em pequenos frutos, denominados “chumbinhos”. Que crescerão e amadurecerão ao longo dos próximos meses até a colheita.

Em termos de nutrição, o cálcio e o boro são dois nutrientes importantes no pegamento da florada. Afinal, participam da formação do tubo polínico. Uma das formas de reforçar o fornecimento desses nutrientes é pela aplicação de nitrato de cálcio e boro via solo. Ou então a realização de foliar pré-florada com produtos a base desses componentes.

Já em relação à prevenção de doenças, a realização da pulverização foliar é imprescindível para evitá-las. Sobretudo como phoma, conhecida também como seca do ponteiro. Além de manchas foliares que podem vir a causar o abortamento do chumbinho. Em suma, é importante que o cooperado procure o consultor técnico que o acompanha para a adequada recomendação dos produtos.

Importância do manejo

Além disso, vale ressaltar que o bom pegamento da florada não depende apenas dos cuidados durante a flora em si. Entretanto, de adotar um bom manejo durante todo o ano. Para que, no período da florada, a planta tenha uma condição ideal que garanta o seu pegamento. Principalmente a manutenção do enfolhamento, que garantirá maior produção de energia para a planta manter os frutos.

Em conclusão, a florada é o momento de esperança do produtor, onde todo esforço do ano se materializa. Por isso, todo cuidado antes e após esse momento é de grande importância.

Fonte: Hub do Café