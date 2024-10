UFLA está entre as três melhores organizações públicas federais em índice do TCU

Com uma nota de 97,9%, a UFLA reafirma seu compromisso com a eficiência administrativa e as boas práticas de governança, além de seu papel de destaque em ações de sustentabilidade social e ambiental.

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) foi reconhecida como uma das três melhores instituições públicas federais no Índice ESG de Governança e Sustentabilidade Organizacional (iESGo), novo parâmetro de avaliação criado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que substitui o Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG). Com uma nota de 97,9%, a UFLA reafirma seu compromisso com a eficiência administrativa e as boas práticas de governança, além de seu papel de destaque em ações de sustentabilidade social e ambiental.

O iESGo foi desenvolvido como uma evolução do antigo Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (IGG), ampliando o foco de análise ao incorporar as dimensões de sustentabilidade alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Diferente do IGG, que priorizava a governança interna, o novo índice contempla uma visão mais abrangente das práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) dentro das instituições públicas.

A trajetória da UFLA nas avaliações do TCU demonstra um crescimento contínuo, embora as mudanças nos índices e metodologias impeçam uma comparação linear. Em 2018, a instituição alcançou 81% no IGG, ficando na 14ª posição no ranking. Em 2021, esse desempenho evoluiu para 90%, garantindo à Universidade a 7ª colocação entre 378 instituições avaliadas. Agora, com a implementação do iESGo, a UFLA salta para o 3º lugar geral, consolidando-se entre 387 instituições públicas federais.

Na avaliação do reitor, professor José Roberto Scolforo, a Universidade tem em sua gênese os princípios de sustentabilidade e esse resultado representa os compromissos que vem sendo reforçados desde 2012, quando foi lançado o Plano Ambiental e Estruturante, que indicava objetivos e metas de médio e longo prazos. “A Universidade deve ser um exemplo para a sociedade em assuntos de interesses globais, como a gestão socioambiental de forma responsável e inovadora. Quando o planejamento incorpora os conceitos de sustentabilidade nas práticas cotidianas, os resultados aparecem e são cada vez mais valorizados”, pontua Scolforo.

O iESGo é composto por um conjunto de outros 13 índices. Em todos eles, a UFLA teve uma nota superior a 90%, com destaque para aqueles que envolvem as ações de sustentabilidade ambiental e social. Em três desses índices (iES – iGovSustentAmb – iGovSustentSocial) a UFLA figura na primeira posição geral. Outra posição que merece destaque é o Índice de Governança Pública Institucional (iGovPub), em que a UFLA figura na segunda posição geral.

O destaque da UFLA é evidenciado também em áreas específicas, como a de Tecnologia da Informação. O diretor de Gestão de Tecnologia e Informação (DGTI, Erasmo Evangelista, destaca o Índice de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e de Segurança da Informação (iGovTI), em que a Universidade atingiu 98,4%, saindo da 9ª posição em 2018, para a 3ª posição geral em 2024. “A análise dos dados de desempenho ao longo dos anos sinaliza para uma evolução constante e, estar nessa posição, dentre tantas organizações da esfera pública federal, é motivo de orgulho”, considera.

“Esses resultados não apenas demonstram a preocupação da UFLA, com sua eficiência administrativa, ao longo dos anos, mas também evidenciam o nosso compromisso em integrar práticas socioambientalmente corretas à nossa governança. O iESGo vai além de um simples diagnóstico da realidade das instituições; ele funciona como um instrumento de autoavaliação para a indução da adoção de melhores práticas e uso racional dos recursos públicos e ambientais. O índice valoriza uma gestão que alia eficiência, sustentabilidade e bem-estar social, e nosso desempenho evidencia que a UFLA se posiciona entre as instituições que buscam estar mais preparadas para enfrentar os desafios contemporâneos”, ressaltou a superintendente de Governança, professora Joziana Barçante.

