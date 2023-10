Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente conscientiza a população em Campo Belo

O lixo deve ser colocado na rua apenas nos dias em que há a coleta. Manter a cidade limpa é dever de todos.

A Prefeitura de Campo Belo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, esteve nesta sexta-feira, 20, no alto da Rua Lourenço Castanho, no bairro da Feira, local próximo ao cruzamento com os bairros Pedreira e Vila São Jorge, onde comerciantes têm colocado o lixo fora dos dias da coleta realizada pelo município, causando transtornos.

A secretária da pasta de Meio Ambiente, María Paula Arruda Campos Avanzi de Almeida esteve no local e acionou a empresa responsável pela coleta para realizar novamente a limpeza no local, que é feita regularmente. A fiscalização conversou com os comerciantes sobre a importância da do descarte do lixo nas datas corretas, comunicando que a partir da semana que vem será realizada a fiscalização e a notificação neste e nos demais locais da cidade.

