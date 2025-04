Finalização do Teatro da UFLA é discutida no Ministério da Cultura em Brasília

Atualmente, Lavras não possui um teatro com as características; Os espaços mais próximos com estrutura semelhante estão localizados em Varginha, São João del Rei e Tiradentes

Foto: UFLA

Como parte dos avanços para a viabilização do projeto de finalização do Teatro da Universidade Federal de Lavras (UFLA), o Ministério da Cultura (MinC) promoveu, no dia 3 de abril, um encontro presencial com os autores das duas metas mais votadas de cada eixo temático.

A reunião contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes; do secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares; e da subsecretária de Gestão Estratégica, Letícia Schwarz, responsável pela coordenação da elaboração do novo Plano Nacional de Cultura. Também participaram representantes de outras secretarias do MinC e de entidades vinculadas ao ministério.

A UFLA foi representada na reunião pelo coordenador do Centro de Cultura, Lucas Rocha Vieira. Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer em detalhes o processo de elaboração do novo Plano Nacional de Cultura (PNC) e apresentar suas propostas de forma mais aprofundada às equipes técnicas do Ministério da Cultura (MinC).

A proposta apresentada pela UFLA recebeu elogios, especialmente pela clareza do texto e pela qualidade da apresentação. Na ocasião, Lucas entregou um dossiê com informações relevantes, destacando os impactos da ausência de um teatro em Lavras, os benefícios previstos com a conclusão da obra, um memorial descritivo apontando o que ainda precisa ser finalizado, além da estimativa orçamentária necessária para a conclusão do projeto — atualmente em torno de R$ 6 milhões.

Esse conjunto de informações reforçou, junto à equipe técnica do Ministério da Cultura, a urgência e a relevância da proposta apresentada pela UFLA. Embora a destinação direta de recursos não seja possível no momento, o Ministério demonstrou interesse em acompanhar a evolução da proposta e em colaborar na articulação de parcerias que possam viabilizar sua execução.

A proposta “Finalizar e equipar o teatro do Centro de Cultura da Universidade Federal de Lavras (UFLA)” foi a mais votada no Eixo 5 – Infraestrutura, Equipamentos e Espaços Culturais. Além disso, alcançou o segundo lugar geral entre todas as metas apresentadas no Brasil, com um total de 2.563 votos.

Um teatro para Lavras e região

Paralisadas desde 2016, as obras do teatro da UFLA preveem a construção de um espaço moderno, com palco italiano e capacidade para receber 270 espectadores. O projeto foi idealizado para abrigar espetáculos de diferentes linguagens artísticas, contando com infraestrutura adequada em termos de cenotécnica, acústica e conforto.

Atualmente, Lavras não possui um teatro com essas características. Os espaços mais próximos com estrutura semelhante estão localizados em Varginha, São João del Rei e Tiradentes, a cerca de 100 km de distância. Essa carência de um equipamento cultural adequado faz com que artistas locais precisem recorrer a espaços improvisados ou inadequados para suas apresentações.

Além de limitar as produções culturais da cidade, a ausência de um teatro em Lavras também dificulta a atração de eventos culturais vindos de outras regiões. A conclusão da obra representará um avanço significativo para a cena cultural de Lavras e de toda a região, criando condições para a realização de concertos, peças teatrais, espetáculos de dança, saraus literários, exibições audiovisuais e uma ampla programação cultural de forma contínua e qualificada.

Fonte: UFLA