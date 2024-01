Festival Viva Urca, em Poços de Caldas começa nesse sábado

Há eventos pagos e gratuitos. Ingressos variam de um quilo de alimento a R$ 30 (inteira).

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Espaço Cultural da Urca sedia mais uma edição do “Viva Urca”, festival de arte e cultura, a partir de sábado (20). As atrações de teatro, dança e música são produzidas e realizadas por artistas locais.

Com apoio institucional da Prefeitura de Poços de Caldas e realização do núcleo Carimbo Cultural, o Viva Urca 2024 conta com incentivo de Thermas All Inclusive Resort via Lei Municipal de Incentivo à Cultura, além de parceria com Astra Produção e Locação de Equipamentos.

Programação

Sábado

A abertura é às 20h15, com a peça teatral “Um Caso de Humor”, do Grupo de Teatro Benigno Gaiga. Formada por artistas renomados, a peça teatral é simula um ambiente de uma pensão de uma cidade do interior. Com cenas hilárias, típicas de um ambiente simples e espontâneo, toda a trama da comédia ocorre entre os personagens que são moradores da pensão, hóspedes e amigos. No elenco, Paulo Pioli, Vivyan Costa, Miguelzinho e Marcos Franco. Ingresso: R$ 30.

Domingo

Já no domingo, dia 21 (19h), o público infantil será prestigiado com o espetáculo “As Aventuras de Emília”, do Grupo de Teatro Trancos e Barrancos. Divertida e educativa, a peça narra as aventuras do Palhaço Panqueca, que acompanhado da boneca Emília, tem a incumbência de levar um baú mágico até uma Cidade Encantada, mas precisam da ajuda de crianças inteligentes para passarem por diversos desafios, vencerem um perverso Bruxo e encontrarem o que desejam. Ingresso: R$ 20.

Dia 24

Na quarta-feira, dia 24, às 20h15, dando continuidade às atrações do evento, acontece a apresentação de “Night Fever – Tributo aos Bee Gees”. Show temático com grandes releituras dos maiores clássicos do grupo e de sucessos inesquecíveis, a apresentação musical do cantor Ruben Gibb ganha contornos nostálgicos com projeções visuais de imagens dos artistas celebrados. Ingresso: R$ 25.

Dia 25

Na quinta-feira, dia 25, também às 20h15, é a vez da música da Banda After That e convidados promover uma conexão especial entre arte e filantropia através do show “Com.partilhar”, que se trata de uma iniciativa solidária que visa unir música e generosidade em prol de uma instituição de caridade com ingresso para o show por meio de 1 Kg de alimento.

Dia 26

Abrindo o final de semana que encerra essa edição do Viva Urca, na sexta-feira, dia 26, às 20h15, o evento apresenta o conceituado grupo The Power Music Dance com o espetáculo “Clãn Primatas” como expressão da dança, que oferece como tema central a missão desafiadora de uma mulher em paralelo à evolução humana. Ingresso: R$ 10.

Dia 27

No sábado (27), às 20h15, é hora de reviver a exibição da comédia folclórica “O Compadre da Morte”, do Grupo de Teatro Trancos e Barrancos. A peça mexe com o ilusionismo de uma simpática “Morte” e um preguiçoso caipira que realizam um estranho pacto, a garantia certa de muitos problemas e risadas. Ingresso: R$ 30.

Dia 28

No domingo (28), a partir das 19h, o evento mais eclético de dança encerra o Viva Urca. O Poços Festival de Dança é carro chefe desse segmento artístico na cidade. Anualmente descobre e leva a público novos talentos, além de grandes nomes da dança. O Especial conta com uma seleção das mais belas coreografias do Poços Festival de Dança. Entrada: gratuita.

