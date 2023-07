Festival Rock in Pouso Alegre atrai mais de 30 mil pessoas

Além do evento, a população conheceu um pouco do novo formato do Rosão.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

O Rock in P.A emocionou mais de 30 mil pessoas neste sábado (15) e sexta-feira (14) no Rosão. O festival, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Comunicação Social, Lazer e Turismo, levou à população: ações sociais, adoção de animais, lazer, diversão em família, encontro de motociclistas, shows e muito mais.

“Para nós é muito gratificante concretizar um evento que vem sendo organizado há meses. Não tivemos o registro de ocorrências, segundo a Polícia Militar e a empresa que realizou a segurança no local. É isso que queremos, mais famílias e pessoas de bem utilizando os espaços públicos, famílias que trabalham com eventos tendo sustento e movimentando a economia da nossa cidade, certamente que o investimento feito pela prefeitura retornará para os cofres da prefeitura”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Antenor e a esposa Reginalva são de Piranguinho, mas visitaram Pouso Alegre para prestigiar o evento. “Nós moramos lá há seis anos e vimos a propaganda do Rock in P.A, como somos motociclistas e adoramos rock, viemos. Muito bem organizado, um ambiente bem familiar, bastante segurança”, destaca Reginalva.

A Secretária de Comunicação Social, Lazer e Turismo, Jaqueline Costa, destaca que “o lazer é um dos direitos da constituição previsto em lei e que buscamos levar à população sempre com máxima qualidade. É emocionante ver o resultado. Além disso, tivemos a arrecadação de alimentos que estão sendo devidamente separados para as instituições sociais, além da ração para as ONG’s e protetores independentes”.

O Rock in P.A contou com shows de bandas de renome internacional: Biquini e Detonautas. Além delas, os grupos, Strippoker, Mus&ka, Cover Guns N’ Roses e Simp’songs, animaram o público.

Rosão

Além do evento, a população conheceu um pouco do novo formato do Rosão. “O espaço está sendo totalmente revitalizado. É uma obra complexa e realizada em etapas. A parte pavimentada será a área das quadras, ao todo, são mais de 10 e terão estrutura removível para que o local também seja usado em eventos. Será um grande complexo esportivo e de lazer”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Emprego

O Rock in P.A contou ainda com entrevistas de emprego e recebimento de currículos. Ao todo, 43 pessoas passaram para a 2ª fase nas mais variadas áreas e empresas. Além deles, 75 currículos foram coletados e serão pela Prefeitura, por meio da equipe do Programa Acessuas Trabalho e serão encaminhados para as empresas parceiras que disponibilizaram as vagas, como: União RH, Grupo Meet, Unilever e Planalto.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre