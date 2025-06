Festival Paralímpico de Três Corações promove inclusão e incentiva a prática esportiva

Participaram da atividade instituições, projetos sociais e associações, além de familiares, voluntários e professores, que contribuíram para o sucesso do evento.

Foto: Comitê Paralímpico Brasileiro

No sábado, 14 de junho, o Ginásio Pelezão foi palco de mais uma edição do Festival Paralímpico – Loterias Caixa, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em parceria com a Prefeitura de Três Corações, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SESP).

O evento reuniu crianças e jovens com e sem deficiência, proporcionando momentos de aprendizado, diversão e vivência em modalidades como atletismo, tênis de mesa e badminton. Mais uma vez, a iniciativa destacou a importância do esporte como ferramenta de inclusão, integração e superação.

Participaram da atividade instituições, projetos sociais e associações, além de familiares, voluntários e professores, que contribuíram para o sucesso do evento.

A Prefeitura de Três Corações agradece a todos os envolvidos e reforça o convite para que crianças e adolescentes com deficiência conheçam o Projeto Superando Desafios, que oferece atividades esportivas inclusivas no Parque Dondinho.

Fonte: Prefeitura de Três Corações