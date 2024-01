Festival Identidade Feminina segue unindo reflexão e celebração em Poços de Caldas

Programação gratuita e aberta vai até o próximo domingo, na Urca e seu entorno

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na última terça-feira (30), o tom de reflexão do Festival Identidade Feminina abriu espaço também para a celebração, com o espetáculo Black Birds, que apresenta o universo artístico dos Beatles através do olhar feminino. Idealizado pela artista visual Dani Alvisi, com as musicistas Aria Nery, Fernanda Dearo, Julia Montezano e Nathália Diniz, Black Birds saudou o pôr do sol nas árvores da Urca, com fãs dos Beatles de todas as idades. A programação da terça-feira teve início com o workshop Fluindo nos Malabares, com a artista Daiana Aranda, da companhia Circonicos, no Salão Bruno Filisberti.

Trama – Memória das Águas ocupou o palco das árvores da Urca, com uma apresentação cênica autoral, que parte de narrativas pessoais. A Biblioteca Centenário também foi palco da programação, com a roda de conversa “Mulheres na Literatura”, com Taty Siqueira. Fechando a programação de terça-feira, o Teatro Benigno Gaiga recebeu a intervenção artística “Mulheres da Terra: as filhas de Pedra Branca”.

Realizado pela primeira vez, o Festival Identidade Feminina é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura que visa atuar no enfrentamento de desigualdades históricas e destacar a participação feminina nas artes, incentivando e fomentando as produções culturais locais produzidas por e para pessoas desse universo.

Programação

Nesta quarta-feira (31), a programação tem início às 17h, na Biblioteca Centenário, com o encontro “Meu corpo, minha biografia”, com a escritora Jéssica Balbino. Durante a vivência, ela vai compartilhar seus processos criativos, a partir da linha Meu corpo, minha biografia, com as principais vozes e corpos que fazem parte da sua formação até aqui. Além disso, ocorrerá uma oficina de escrita criativa a partir do corpo, direcionada especialmente às mulheres e pessoas trans.

Às 17h30min, o espetáculo “Travessias de uma Caixeira” é a atração na Praça das Árvores da Urca, em frente à Secult. O experimento cênico conta a história de DonA’lma, senhora trabalhadora rural e tocadora da caixa do divino, que traz em suas cantorias histórias que atravessam a sua vida, tanto na lida na roça com a terra, quanto nos momentos de devoção a Nossa Senhora, pedindo e principalmente agradecendo (com Camila Ribeiro, Évila dos Anjos, Isabela Viana, Sandra Ribeiro e Danielle Marques).

Na sequência, às 19h, também nas árvores da Urca, a Cia de Teatro Conscius Dementia apresenta “Carta ao Meu Corpo”. O espetáculo é um pedido de desculpas das atrizes para si mesmas por todas as vezes em que se torturaram, se odiaram e mais que tudo desejaram ser outro alguém. Um espetáculo de reconexão, busca pelo autoconhecimento e pela autoaceitação do próprio corpo. Após a apresentação, o grupo fará um bate-papo sobre o espetáculo.

Já na recepção do Espaço Cultural da Urca, às 19h40, na Intervenção Zapatos Rojos, as artistas farão uma performance em homenagem a todas as mulheres vítimas de feminicídio, com uma exposição de sapatos femininos espalhados pelo chão e algumas referências a mulheres assassinadas, além de intervenção musical ao vivo.

Fechando a programação desta quarta-feira, às 20h, no Teatro Benigno Gaiga, a Companhia Teatral Mundano apresenta o espetáculo “As Libertadoras da América”. A escritora Maria Graham desperta com batidas estrondosas na porta. São as mulheres que lutaram pela liberdade da América. Cada acontecimento, da imperatriz à escravizada, da professora à costureira, tece as histórias de liberdade de um continente sob a dominação espanhola e portuguesa.

Toda a programação é gratuita e aberta. Confira!

31/1 – QUARTA-FEIRA

17h – Espaço Cultural da Urca – Biblioteca Municipal Centenário

Encontro Meu corpo, minha biografia

17h30 – Árvores da Urca (em frente à Secult)

Espetáculo Travessias de uma Caixeira

19h – Árvores da Urca (em frente à Secult)

Espetáculo Carta ao Meu Corpo

19h40 – Recepção do Espaço Cultural da Urca

Intervenção Zapatos Rojos

20h – Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Espetáculo As Libertadoras da América

1/2 – QUINTA-FEIRA

19h – Praça Getúlio Vargas

Mulheres Inspirando Mulheres

20h – 19h – Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Espetáculo “Baton da Avom”

2/2 – SEXTA-FEIRA

19h – Saída da Praça Pedro Sanches até a Praça Getúlio Vargas

Cortejo das Minas e lançamento da Campanha “Carnaval sem assédio”

19h – Árvores da Urca (em frente à Secult)

Movimento Fluido por Isadbob & Lo Firmino

21h – Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Rita Lee Jones – Uma Celebração

3/2 – SÁBADO

10h30 – Museu Histórico e Geográfico

Espetáculo Musical “Compositoras”

15h – Árvores da Urca (em frente à Secult)

Espetáculo Projeto Escolha – Vozes Femininas

17h – Árvores da Urca (em frente à Secult)

Espetáculo musical Mulheres

18h30 – Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Laudelina de Campos Melo

19h30 – Árvores da Urca (em frente à Secult)

Ocupa Mia

4/2 – DOMINGO

13h – Árvores da Urca (em frente à Secult)

Pagus – A história na voz de brasileiras

14h30 – Árvores da Urca (em frente à Secult)

Desde sempre. Fernanda Rossi

15h – Árvores da Urca (em frente à Secult)

Melhor Idade

16h – Árvores da Urca (em frente à Secult)

Pintura Coletiva Identidade Feminina: Eu Sou

16h – Árvores da Urca (em frente à Secult)

The Bartos – Mulheres no Country

17h30 – Árvores da Urca (em frente à Secult)

Tine canta nas estrelas

19h – Árvores da Urca (em frente à Secult)

AquarElas

20h – Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Espetáculo Flores nas Cinzas: O Subsolo do Sofrimento Feminino.

EXPOSIÇÕES

Exposição “Renda(se!)”

Espaço Cultural da Urca – Galeria Malala

De 29 de janeiro a 4 de fevereiro

Exposição “Mulheres”

Espaço Cultural da Urca – Biblioteca Centenário

De 29 de janeiro a 4 de fevereiro

Exposição “Vivência das Iabás”

Recepção do Espaço Cultural da Urca

De 29 a 31 de janeiro

Exposição “Zapatos Rojos”

Recepção do Espaço Cultural da Urca

29 e 30 de janeiro.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas