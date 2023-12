Festival Estudantil de Teatro recebe votos de congratulação da Câmara Municipal de Poços de Caldas

Foram aproximadamente 30 horas de programação dedicadas ao teatro.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Câmara Municipal de Poços de Caldas enviou votos de congratulações aos organizadores, escolas e alunos participantes da 32ª edição do Festival Estudantil de Teatro, o tradicional FET, realizado nos dias 1, 7, 8, 9 e 10 de novembro de 2023. Conforme o Requerimento 2291/2023, a homenagem se deve à “grandiosidade do evento, pela contribuição com o desenvolvimento das crianças e adolescentes e pelo incentivo à cultura”.

Foram aproximadamente 30 horas de programação dedicadas ao teatro. A mostra artística de teatro estudantil reuniu 33 apresentações produzidas por unidades educacionais das redes municipal, estadual e particular do município. Aproximadamente 1.000 estudantes por dia passaram pelo Teatro Benigno Gaiga, do Espaço Cultural da Urca, totalizando um público de cerca de 5 mil pessoas.

Cada grupo participante recebeu o Troféu Fernandinho Frizzo, em homenagem a um dos grandes atores de Poços de Caldas, o saudoso Luís Fernando Frizzo, um ícone da história do teatro na cidade.

“Queremos agradecer à Câmara Municipal pelos votos de congratulação e aproveitar para parabenizar a todos os gestores, professores, arte-educadores, artistas e, principalmente, a cada estudante que participou do FET, este tradicional evento que tanto incentiva as artes cênicas e a formação de público para o teatro”, ressalta a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

Mostra teatral de caráter não competitivo, o FET tem por objetivo incentivar o trabalho artístico e educacional, fomentar a prática teatral de forma cooperativa, incentivar o protagonismo estudantil e estimular o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os estudantes, professores e comunidades escolares.

O FET é realizado pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com diversas secretarias municipais, em especial a Secretaria Municipal de Cultura, pela qual foram contratados 17 profissionais das áreas de artes cênicas que desenvolveram o trabalho de montagem, ensaios, figurinos e cenários nas unidades públicas que demonstraram interesse.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas