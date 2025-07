Festival em Lavras reúne sabores, tradições e oportunidades para pequenos negócios

Evento apoiado pelo Sebrae Minas une experiências gastronômicas e espaço para produtores locais nos dias 5 e 6 de julho

Foto: Festival Arte, Cultura e Sabores

Nos dias 5 e 6 de julho, a cidade de Lavras, no Sul de Minas, recebe a 4ª edição do Festival Arte, Cultura e Sabores. Com entrada gratuita, o evento é promovido pela Prefeitura de Lavras, Governo de Minas Gerais e Quatree, e reúne atrações culturais, gastronomia e artesanato regional. A edição deste ano homenageia o Queijo Minas Artesanal, que completa 30 anos de tradição. O Sebrae Minas é um dos parceiros da iniciativa e participa com ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios. A programação completa pode ser conferida neste link.

Uma das atrações promovidas pela instituição será a Cozinha Viva, realizada pela chef Carolina Fadel. Durante a apresentação, ela preparará, ao vivo, o Cozido de Caravana, prato típico das romarias e cavalgadas mineiras. A receita, feita com carnes e legumes em um grande panelão, será acompanhada de histórias e curiosidades compartilhadas pela chef com o público. Ao final, os visitantes poderão degustar o prato.

O Sebrae Minas também será responsável pelo estande Origem Minas, programa que apoia a inserção de produtos da agroindústria artesanal e de pequenos produtores rurais em mercados mais amplos. No espaço, empreendedores da área gastronômica da região poderão expor e comercializar seus produtos. Estarão expostos cachaças do Alambique Paulo Azevedo, queijos da Nonna Rosa, doces Sabor das Vertentes, Café Doce Fruto e geleias e molhos de pimenta Iguaria Mineira.

Para a analista do Sebrae Minas Glaucya Vale, a presença da instituição no festival reforça a importância da cultura local como caminho para o desenvolvimento econômico. “O evento é uma oportunidade para divulgar o trabalho de quem vive da produção artesanal e da agricultura familiar. O Sebrae atua justamente para abrir caminhos, conectar empreendedores, dar visibilidade e fortalecer os pequenos negócios”, afirma.

Fonte: Sebrae Minas