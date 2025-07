Festival de Jazz & Blues agita São Lourenço com música, gastronomia e entrada gratuita

Evento acontece entre os dias 11 e 13 de julho, no estacionamento do Parque das Águas, com presença de nomes internacionais

Foto: São Lourenço Jazz & Blues

A cidade de São Lourenço, no Sul de Minas Gerais, será a capital do jazz e blues em julho. Após dez edições de sucesso e reconhecimento no cenário musical, o São Lourenço Jazz & Blues chega à sua 11ª edição e promete um dos maiores encontros culturais da Serra da Mantiqueira. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado nos dias 11, 12 e 13 de julho, no estacionamento do Parque das Águas, no coração de São Lourenço.

Com expectativa de reunir mais de 20 mil pessoas durante os três dias de evento, o festival celebra a união entre a música de qualidade e a hospitalidade mineira. Entre as atrações confirmadas está o ex-guitarrista e vocalista da lendária James Cotton Band, Slam Allen, direto dos Estados Unidos. O músico é considerado um dos nomes mais expressivos do blues contemporâneo e se apresenta no sábado (13), ao lado da mineira Bruno Marques Band, às 22h.

O evento traz também nomes consagrados e novas revelações do cenário nacional, entre eles a Zamat Blues Band, liderada pelo guitarrista Alexandre Zamat; Russo Jazz Band, conhecida por sua pesquisa e reconstituição da história do jazz; Savoy & Matiz Jazz, grupo formado por músicos de São Lourenço com influência em grandes nomes do Jazz; e Luiza Luz, participante do The Voice 2023, que irá reunir os clássicos das divas do jazz.

Além dos shows, o público poderá aproveitar uma área gastronômica ao ar livre, com o melhor da culinária regional e sabores típicos de Minas Gerais.

Em sua trajetória, o São Lourenço Jazz & Blues já trouxe ao público grandes nomes do gênero como Lil’ Jimmy Reed (EUA), JJ Jackson (EUA), Blues Etílicos, Nanda Moura, Leo Gandelman, entre outros, consolidando-se como um dos principais eventos de Jazz & Blues do interior do Brasil.

O 11º São Lourenço Jazz & Blues é apresentado pela Construtora e Incorporadora Vilela Campos. Projeto financiado com recursos do Governo Federal. Parceria da Prefeitura Municipal de São Lourenço. Apoio: Carrossel Supermercados. Realização: São Lourenço Convention & Visitors Bureau, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Governo de Minas Gerais, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Fonte: São Lourenço Jazz & Blues