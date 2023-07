Festival de Inverno de Poços de Caldas terá 18 atrações no primeiro final de semana

Hollywood in Concert abre a programação, no sábado, às 20h, no Parque José Affonso Junqueira

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No próximo sábado (8), tem início o Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023. Até 23 de julho, serão mais de 150 atividades, com muita música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação para todas as idades e gostos, na região central e também nos bairros.

Somente no primeiro final de semana, serão 18 atrações, entre performance, cortejo, intervenção, festival de bandas e fanfarras, apresentações de cultura popular, música, circo, teatro e dança.

No sábado, 8 de julho, às 20h, a abertura vai contar com o grandioso espetáculo Hollywood in Concert, tendo como cenário o belíssimo Parque José Affonso Junqueira (atrás do Palace Hotel), que vai unir a Banda Sinfônica de Poços de Caldas, sob a regência do maestro Juliano Marques Barreto ao talento do baixo-barítono poços-caldense radicado nos Estados Unidos, Orival Bento Gonçalves.

No domingo, 9 de julho, às 20h, no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, a Cia. de Dança do Palácio das Artes retorna a Poços depois de dez anos, com o espetáculo “.m.a.n.i.f.e.s.t.a.”, que celebra os cem anos da Semana de Arte Moderna. A montagem, que tem direção de Kenia Dias e Marise Dinis, leva ao público uma miscelânea de estéticas, a partir da leitura dos manifestos Pau Brasil e Antropófago, de Oswald de Andrade, para refletir sobre a contemporaneidade, entrelaçando o legado do movimento modernista.

Confira a programação completa do primeiro final de semana:

SÁBADO 8

EXPO-ARTE DE RUA (THERMAS ANTÔNIO CARLOS)

10h às 13h | Dolores na Feirinha – Cia. Naativa de Teatro

O ator Dema Mello leva sua personagem Dolores para passear na feirinha, numa

performance interativa, irreverente e descontraída.

PRAÇA PEDRO SANCHES

15h | Cortejo Brincante – No Meio da Rua

Intervenção artística com personagens lúdicos e brincantes, que cantam, dançam e fazem graça, enquanto abordam as pessoas com a seguinte proposta: uma dança, poesia ou música em troca de um sorriso!

PARQUE JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA

19h |Cortejo – Os Artêros de Luz

Através do circo e das artes integradas, o Rasgacêro, sua Kombi iluminada e os Artêros vão interagir com o público com seu modo único e cheio de identidade brasileira, em um espetáculo itinerante que celebra a vida de forma mambembe e iluminada.

19h | Intervenção Retratar-te: um olhar para quem olha

Uma intervenção para guardar na memória! Enquanto artistas do teatro e circo encantam o público, fotógrafos do time Retrat(arte) capturam momentos especiais em polaroid.

20h |Hollywood in Concert

O concerto traz grandes clássicos de filmes, animações e musicais de Hollywood, executados pela Banda Sinfônica do Conservatório Musical, sob a regência do maestro Juliano Barreto, tendo como solista o cantor lírico Orival Bento Gonçalves Filho.

DOMINGO 9

PARQUE JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA (ATRÁS DO PALACE)

9h | Festival de Bandas e Fanfarras

PRAÇA PEDRO SANCHES

9h30 | Roda de Capoeira – Centro de Ensino, Educação e Pesquisa Capoeira

Roda de capoeira que visa valorizar esta cultura, proporcionando intercâmbio cultural e inclusão social, aberta a todos, desde crianças até idosos.

MUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO

10h30 | 4&Jazz

O grupo traz um repertório especialmente selecionado, pautado na riqueza de estilos da música instrumental do Brasil e do Mundo, promovendo a difusão de seus inúmeros gêneros e vertentes.

15h | Uma Violeta Para Mercedes

Uma apresentação musical que homenageia as cantoras, compositoras e intérpretes Violeta Parra e Mercedes Sosa.

EXPO-ARTE DE RUA (THERMAS ANTÔNIO CARLOS)

10h30 | Regional do Lira

13h | Encontro com o Grupo de Catira poços-caldense!

Uma apresentação de dança coletiva e popular do folclore brasileiro, típica da região sudeste, que faz parte da cultura sertaneja.

CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO – CEU (RUA MIGUEL CALIXTO DE MORAES, 1.153 – JARDIM ITAMARATY V)

14h | Pink Lemonade – Cia. de Circo Penduricalhos

Vocês estão preparados para o programa de TV mais badalado do Brasil? Essa performance em formato de programa televisivo espera você com muitas atrações, diversão, glamour e flashbacks.

16h | À Beira Mar – Cia. Nós de Teatro

Ana vive com a mãe Maria nas bandas do sertão. Sonhadora, viaja pelo mundo das águas através de um único livro que o pai deixou antes de partir.

MIRANTE SANTA RITA

14h30 | Lagunaz Le Duet Moonrib BR Side

Com fortes influências do indie brasileiro, folk e outras vertentes, eles apresentam releituras de artistas do cenário musical atual e músicas autorais que compõem o álbum de estreia do projeto.

16h | Luciano Boca & 34 Blues

Com mais de 20 anos de estrada, a banda tem sua formação original composta por músicos poços-caldenses e pesquisadores da cultura do Blues, tendo no repertório o tradicional Blues de Chicago e Mississippi.

CORETO – PRAÇA PEDRO SANCHES

20h | Pop Viola

O show do artista Anderson Martins reunirá canções autorais e também de nomes consagrados da música brasileira.

ESPAÇO CULTURAL DA URCA

14h às 20h | SALÃO BRUNO FILISBERTI – URCA

In-Existência

Performances que provocam reflexões sobre identidade de gênero, liberdade, autoconhecimento e autoconexão em três experimentos: Corpo Abjeto, Des-Tradição em Corpo e Olhe-Me Para Si Mesmo

20h | TEATRO BENIGNO GAIGA – URCA

.m.a.n.i.f.e.s.t.a – Cia. de Dança Palácio das Artes

ENTRADA FRANCA

Um espetáculo que celebra os cem anos da Semana de Arte Moderna, levando ao público uma miscelânea de estéticas, a partir da leitura dos manifestos Pau Brasil e Antropófago, de Oswald de Andrade.

Confira a programação completa do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas