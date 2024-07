Festival de Inverno de Poços de Caldas se encerra neste domingo

Confira a programação completa para este fim de semana

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Festival de Inverno de Poços de Caldas, que acontece desde o dia 12, vai até o próximo domingo, dia 28 de julho de 2024, e vai reúne aproximadamente 140 atrações, para todos os gostos e públicos, nas áreas de música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação.

Receberão atividades dentro da programação do Festival de Inverno locais como Parque Municipal Antônio Molinari, Parque Ecológico da Zona Sul, Parque José Affonso Junqueira, Arena Cascatinha, Praça Dom Pedro II, Museu, CEU, IMS Poços, Espaço Cultural da Urca, Mirante Santa Rita, Mirante São José, Expo-Arte de Rua, Balneário Mário Mourão, Biblioteca Centenário e Box Cultural do Mercado Municipal.

O Festival de Inverno de Poços de Caldas tem como objetivo proporcionar a efetivação das políticas públicas para a cultura local, com enfoque na descentralização das atividades culturais, no fortalecimento dos territórios culturais, na prestação de serviços culturais e na formação de público.

Confira a programação completa para este fim de semana:

Quinta-feira (25/07)

PRAÇA DOM PEDRO Il

13h às 17h | Mundo da Criança

Brinquedos, programação infantil, recreação, pipoca, algodão doce e pintura facial com Beth Kato.

15h | Vamos Eleger O Rei – Grupo Magia

Uma peça de teatro divertida e educativa, na qual os personagens se enfrentam para ver quem será o novo rei de Pipocolândia. A trama envolve conhecimentos do reinado, conhecimentos gerais e regras de bom comportamento.

PARQUE JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA (ATRÁS DO PALACE HOTEL)

18h30 | Banda Mittus – Tributo a Bon Jovi

Uma apresentação musical de rock ‘n’ roll em tributo ao ícone do Pop Internacional Bon Jovi, trazendo diversas canções para o público cantar e dançar.

20h | A trilha sonora de uma Juventude – Back to Skool

Este show é uma celebração da música que definiu toda uma geração e continua a inspirar. Prepare-se para reviver os hits mais memoráveis das boy bands e girl groups mais idolatrados da época, agora reinterpretados em uma vibrante versão pop punk.

21h30 | Black Moon Burst

A banda oferece um show com repertório autoral e cover, contendo canções do seu primeiro disco, canções inéditas que farão parte do seu próximo álbum e covers, exaltando referências importantes para a construção do grupo e dos músicos.

19h | IMS POÇOS CINEMA – PA 1983, um Filme de MB2

Na apresentação, MB2 explora a ocupação dos espaços públicos para a difusão e promoção do seu trabalho autoral, propiciando uma experimentação única, que gera memória e interconexão com o público.

20h | TEATRO BENIGNO GAIGA – URCA – Carta ao Meu Corpo: Uma experiência – Cia. Conscius Dementia

Mais que um espetáculo teatral, é um pedido de desculpas, uma busca da autoaceitação do próprio corpo. A peça aborda a pressão estética e os padrões irreais de beleza, especialmente para pessoas gordas, e busca promover uma reflexão sobre a diversidade e a aceitação.

Sexta-feira (26/07)

PRAÇA DOM PEDRO Il

13h às 17h | Mundo da Criança

Brinquedos, programação infantil, recreação, pipoca, algodão doce e pintura facial com

Beth Kato.

13h | Quadrilha Maluca – Casa do Caminho

Prepare-se para muitas risadas e diversão com a “Quadrilha Maluca”!

15h | Descendentes do Hip Hop

Em um show mágico e cheio de energia, vamos explorar a cultura urbana através do hip-hop e suas danças incríveis como break, popping, kKrump e muito mais!

PARQUE JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA (ATRÁS DO PALACE HOTEL)

18h às 21h30 | Lagunaz Set Mantiqueira Sulfor

Durante os intervalos, Lagunaz interpola estilos e eras musicais, criando um ambiente sonoro que emociona, intriga e desperta sentimentos nostálgicos em relação à cena local. O set apresenta uma amostragem do som autoral produzido na cidade nos últimos anos.

18h30 | Rádio Mundial – A música internacional dos anos 70

Espetáculo musical que leva o público a uma vibrante viagem através dos clássicos internacionais da década de 70. Este show é uma experiência imersiva que combina música, moda e elementos visuais inspirados na época.

20h | The Bartos Concert

As artistas Sirlei, influenciada pelo tempo que morou nos Estados Unidos, e Luanna, natural de lá, têm em seu repertório o country rock e folk. The Bartos Concert faz as pessoas se sentirem cativadas, com muito estilo e sensibilidade.

21h30 | Boca de Siri

Uma apresentação criada a partir da paixão que os artistas têm pela música popular brasileira. Junte-se a essa jornada musical que atravessa diferentes estados de espírito e emoções, culminando em uma celebração coletiva.

20h | CORETO DA PRAÇA PEDRO SANCHES – Baile Caipira no Coreto

Espetáculo musical que vai resgatar e celebrar as raízes da música sertaneja de forma nostálgica e alegre. A atmosfera será tanto íntima quanto festiva, com casais e passantes sendo convidados a dançar ao redor do coreto, revivendo o espírito caipira que reside no coração de todos.

20h | TEATRO BENIGNO GAIGA – URCA – Em Pé com Neide – Cia. Palhosso

Sucesso de público em 2023, o espetáculo retorna com comediantes da cidade contando episódios da vida real com um humor único e cheio de surpresas.

Sábado (27/07)

GINASIO MOLEQUE CESAR

9h | Índia – Conexão e Arte

Experiência multissensorial que combina fotografia, música e prática de Yoga.

ARENA CASCATINHA

14h | Dançando a Catira

Uma apresentação de dança coletiva e popular do folclore brasileiro, típica da região sudeste, que faz parte da cultura sertaneja.

15h | Cantando Saberes

A oficina se dá através do ensinamento das cantigas de roda que fazem parte das tradições de terreiro afro-mineiras. Além das oficineiras-cantadoras e dos instrumentos percussivos, a proposta é acompanhada de uma exposição visual de artes fotográficas.

PARQUE JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA DIA DO SERTANEJO!

DJ Chocolate Durante os Intervalos

Uma apresentação musical que pretende alcançar o público de várias idades.

12h | Raízes: Entre os Tempos

Uma proposta musical que busca resgatar e celebrar o legado do sertanejo raiz, um dos

gêneros mais amados do Brasil.

13h30 | Ronchini e Banda – Sertanejo de Verdade

Ronchini traz a história da viola caipira no Brasil e um repertório para emocionar o

público.

15h | João Guilherme

Um show completo! Assim pode ser definida a apresentação do cantor poços-caldense

João Guilherme e sua banda. Seu repertório é bastante extenso, incluindo os hits do

momento e sem deixar de lado os grandes clássicos da música sertaneja.

16h30 | Denis & Matheus

O estilo da dupla combina sertanejo universitário, piseiro e modas de viola com letras

sobre amor e relacionamentos.

18h | Rodrigo Lessa e Miguel – Moderno À Moda Antiga

O show da dupla apresenta um estilo único e marcante, cantando sucessos do sertanejo que marcaram a época dos anos 80, 90 e 2000.

19h30 | Thayla Franchelle

Show sertanejo que promete colocar todo mundo para cantar, com clássicos do gênero e sucessos atuais do estilo.

21h | Giovani e Denilson – 20 Anos

A dupla Giovani e Denilson promete levar alegria e emocionar o público presente, além de manter viva a cultura popular brasileira, através das canções sertanejas.

14h | EXPO-ARTE DE RUA – Daher Soares Duo – Soul Mulheres

Apresentação musical focada na relevância da soul music no movimento negro e na representação feminina na música.

15h | MUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO – Mostra de Cinema

Mostra de filmes independentes através da integração de produtores, dedicada à promoção, divulgação e fortalecimento da cadeia audiovisual brasileira.

16h | PRAÇA DOS IMIGRANTES

#OcupaMIA

Instalações, exposições visuais, performances e discotecagem, tendo como principal norte um mergulho profundo no trabalho de artistas da cidade.

20h | CORETO DA PRAÇA PEDRO SANCHES – Limão à Brasileira

Com um repertório recheado de ritmos variados como samba, bolero e forró, o show promete levar muita alegria e descontração para o público.

20h | TEATRO BENIGNO GAIGA – URCA – Nossa Voz – Cia. Palhosso

A peça une a música e o teatro com cenas de diferentes mulheres que, no seu dia a dia, enfrentam a felicidade e o desafio de estar no mundo. A peça atravessa o humor e o drama, criando conexão e identificação com o público.

Domingo (28/07)

9h | PRAÇA PEDRO SANCHES – 6º Festival de Bandas e Fanfarras

Festival que visa uma parceria entre as secretarias municipais de Educação e Cultura, que tem como objetivo promover o trabalho pedagógico-musical e o intercâmbio entre as bandas marciais da cidade.

10h | EXPO-ARTE DE RUA – Richard e Davi – Essencial Lado B

A dupla de música sertaneja poços-caldense trará de volta os grandes sucessos sertanejos, principalmente da década de 1920.

10h | IMS POÇOS JABUTICABEIRA – JAZZIMAR & Os Jotas

Uma apresentação musical de bossa nova e músicas internacionais, com a sonoridade única do quarteto formado por saxofone, contrabaixo, guitarra e bateria.

ARENA CASCATINHA – Dia de Samba

11h30 | Wanderson Lima e Banda – Carnaval Fora de Época

É uma celebração nostálgica dos sucessos musicais dos anos 80 no clima de Carnaval, apresentada em formato de espetáculo. O evento transportará os espectadores de volta a uma época de neon, cabelos volumosos e músicas inesquecíveis.

13h | BigBem Samba

Com sonoridade marcante, um ritmo pulsante e uma proposta de se tornar parte do cenário cultural da cidade e região, tem a intenção de mostrar ao público releituras de grandes sambas brasileiros em arranjos com naipe de sopro, remetendo ao samba de gafieira.

14h30 | Edna Santos canta Alcione

A intérprete e cantora da Música Popular Brasileira irá homenagear a icônica Alcione, cantando grandes sucessos da artista e prometendo emocionar e contagiar a todos com sua voz potente e sua energia vibrante.

16h | Trio Raiz – Raiz do Samba

Trio Raiz leva ao público o autêntico samba de raiz. Formado por músicos poços-caldenses, o grupo está em evidência na cidade, levando alegria, entretenimento e cultura através de música de qualidade.

17h30 | Grupo Samba di Vinil

Neste show, o grupo busca levar ao público a música como reflexo da alegria de viver e, ao mesmo tempo, como arte e expressão de afirmação, resistência e estímulo à inclusão social por completo.

19h | Samba do Vô

Apresentação musical de samba raiz, cantando os clássicos, salientando os autores e intérpretes e contextualizando o público sobre a importância do samba na história, tudo de maneira alegre, lúdica, rápida e profunda, trazendo diversão e informação ao mesmo tempo.

CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO – CEU

13h | Groove Sessions

Apresentação embasada na Drag Queen brasileira Gloria Groove, que ganhou destaque nas danças urbanas, sendo a principal representante do hip hop queer nacional.

14h | 4º Edição Let’s Allstyle – Dance Battle MG

Uma espécie de campeonato dentro dos certames das Danças Urbanas. As “batalhas” vêm ganhando os palcos e olhares atentos dos amantes e curiosos da dança propondo uma competição saudável.

PARQUE JOSE AFFONSO JUNQUEIRA

DJ Isadbob

Através do uso de um par de toca-discos, será possível transitar entre músicas nacionais e internacionais que marcaram época nos anos 70, 80, 90 e 2000, e canções atuais que não saem das paradas de sucesso. Tudo durante os intervalos entre os músicos.

15h | Moe & Os Agricultores – Toca Raul

Com características musicais, semelhanças físicas e performances em palco que nos fazem lembrar às de seu próprio ídolo, Moe & Os Agricultores – Toca Raul é um show que conta com os maiores sucessos de Raul Seixas.

16h30 | Da Máfia e a Revolução da Música Através dos Tempos

Da Máfia é uma banda que acredita na disseminação da boa música, para isso, quatro músicos poços-caldenses se uniram para cumprir essa missão trazendo um repertório formado por canções clássicas de grandes artistas que marcaram gerações.

18h | Rita Lee Jones – Uma Celebração

Em homenagem a um dos maiores ícones da música brasileira de todos os tempos, o show propõe uma releitura de clássicos da plural e potente Rita Lee Jones.

19h30 | Baile Groove Candiera

Versões das músicas clássicas brasileiras de um jeito Candiera de fazer, além das músicas autorais que contam também com todo groove e swing das já conhecidas canções dos o “bailes explosivos”.

20h30 | Cortejo Artêros de Luz

Uma celebração da vida em forma mambembe e iluminada, através do circo e das artes integradas, num espetáculo único e cheio de identidade brasileira.

21h | Pedro Cezar & 2º DP

Um passeio pelos clássicos do samba rock e por outros ritmos brasileiros que influenciaram nossa MPB – como samba, maracatu, forró, reggae, salsa, rock e funk. À cada canção do repertório, compositores e intérpretes do gênero samba rock serão evidenciados e relembrados.

20h | TEATRO BENIGNO GAIGA – URCA – Sobre-viver – Cia. Conscius Dementia

A história de Eva e Lúcia, artistas moradoras de um cortiço, que enfrentam a desvalorização da arte, e de Julieta, a senhora dona do imóvel, que as vê como desocupadas, mas para as artistas é uma luta diária “sobre-viver”.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas