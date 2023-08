Festival Cultural de 142 Anos de Machado terá Xande de Pilares, Padres Antônio Maria e 20 horas de programação

Confira a programação completa do Festival Cultural Machado 142 anos.

Foto: Prefeitura de Machado

As festividades serão abertas pelo conhecido Padre Antônio Maria, que trará músicas e bençãos à cidade de Machado na terça-feira, às 19h. Outro destaque da programação, marcando a virada de aniversário entre os dias 12 e 13 de setembro, será o show do pagodeiro e sambista carioca Xande de Pilares, tocando sucessos da época do grupo Revelação e músicas atuais que consolidaram sua carreira.

Além disso, o festival terá shows da Banda Ápreza, apresentação no meio do público da Escola de Samba Império da Vila do Céu, show sertanejo com João Paulo e Alecsandro, apresentação do DJ Brown, programação infantil, apresentações das bandas Urutaus, Offence e Criança Louca, e ainda o espetáculo “Clássicos do Rock”, reunindo a Orquestra da Corporação Musical União de Machado junto à banda Rocksauro, prometendo empolgar toda a população.

Nos próximos dias, Prefeitura de Machado, através da Secretaria de Cultura e Turismo, publicará um chamamento público com inscrições online para concessão de uso de espaço público para empreendedores e comerciantes de Machado durante o festival.

Dia 12 (terça)

19h às 21h – Show com Padre Antônio Maria. Palco 1

21h – Show com a Banda Apreza. Palco 2.

23h – Apresentação em público da bateria da Escola de Samba Império da Vila do Céu.

23h30 – Virada de Aniversário e Show com Xande de Pilares. Palco 1

1h até as 2h30 – Show sertanejo com João Paulo e Alecsandro. Palco 2

2h30 até as 4h – Discotecagem com DJ Brown. Palco 1

Dia 13 (quarta)

12h as 17h – Brinquedos infláveis gratuitos para todas as crianças.

16h – Show com a Banda Urutaus. Palco 2

18h – Show Clássicos do Rock com Corporação Musical e Rocksauro. Palco 1

20h – Show com a Banda Offence. Palco 2

22h até 0h. – Show com a Banda Criança Louca. Palco 1

Fonte: Prefeitura de Machado