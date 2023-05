O festival também vai contar com várias atrações musicais, teatro e muito mais

Foto: Prefeitura de Lavras

Empresários, artistas, formadores de opinião e jornalistas estiveram reunidos na noite desta terça-feira (9) para a abertura do Festival Arte e Cultura de Lavras 2023, que chega a sua segunda edição com o tema “Viva Lavras em todos os sentidos”. A proposta é unir comida de qualidade com aquele toque lavrense que o mundo todo ama.

Este ano o evento contará com a participação dos chefs dos seguintes bares e restaurantes: Granno Pizzaria, Tcho Burger, Villa Anjos, Tequila Gastrobar, Buono Sorvetes, Pastelaria São Geraldo, Kyoto Sushi, Bento Doce, Mirante da Serra, Pizzaria Romanesca e Gourmet Glutão. A chefe do Executivo, Jussara Menicucci, representantes do Legislativo, marcaram presença no evento, bem como a banda Caputinos, que animou a noite.

Todos os chefs estiveram reunidos na festa de lançamento do festival que tem como apoiadores o Governo Municipal, empresas e instituições parceiras.

Uma das novidades deste ano é o circuito gastronômico, que acontecerá entre os dias 12 de maio e 1º de junho, onde o público poderá saborear os pratos criados pelos chefes especialmente para essa edição do festival.

O Festival Arte e Cultura 2023 também vai contar com várias atrações musicais, teatro e muito mais, em uma grande festa que acontecerá nos dias 3 e 4 de junho, na Praça Dr. Dona Josefina (Praça do Lourdes). Veja abaixo a programação:

3 de junho

14h – Abertura

15h – Cozinha Show

16h – Teatro Construção

17h – Projeto A e Write Horse Band

18h – Rádio Patrulha

19h – Capuchinos Music e Ivan Segall

20h – Próximos Capítulos

21h – Banda Uei

4 de Junho

14h – Abertura

15h – Cozinha Show

16h- Cortejo com Euterpe Operária e Teatro Construção

17h – Melissa Duque e Apenas

18h – Rosa Nunes, Melissa Carvalho e Banda

19h – All Star Samba

20h -Cecília Bravo

Fonte: Prefeitura de Lavras