Festa Junina das Instituições de São Lourenço começa nesta quinta

Evento promete reunir famílias, amigos e visitantes em quatro dias de muita música, comidas típicas, danças e diversão para todas as idades.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

A alegria, a tradição e a solidariedade vão tomar conta de São Lourenço entre os dias 19 e 22 de junho, com mais uma edição da Festa Junina das Instituições, que acontece no estacionamento do Parque das Águas. O evento, que já é um dos mais aguardados do ano, promete reunir famílias, amigos e visitantes em quatro dias de muita música, comidas típicas, danças e diversão para todas as idades.

Com entrada gratuita, a festa tem como principal objetivo valorizar e apoiar as instituições locais, que terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos, fortalecer laços com a comunidade e também arrecadar recursos com as barracas de comidas e brincadeiras.

PROGRAMAÇÃO IMPERDÍVEL!

Além do clima festivo e da decoração característica dos arraiás, o evento contará com uma programação musical diversificada, com shows ao vivo que vão animar o público todas as noites, além de quadrilhas, apresentações culturais e atividades lúdicas para as crianças.

Destaques da festa:

Delícias típicas como canjica, milho, caldos, doces, quentão e muito mais

Apresentações de quadrilhas e grupos de dança junina

Shows com artistas regionais

Espaços temáticos e atrações para toda a família

Vista seu traje caipira, chame a família, convide os amigos e venha prestigiar esse evento que celebra a união, a cultura popular e a solidariedade. A Festa Junina das Instituições é mais do que diversão: é um verdadeiro encontro de amor pela cidade e pelas causas que movem São Lourenço.

Local: Estacionamento do Parque das Águas

Data: 19 a 22 de junho

Entrada gratuita

Fonte: Prefeitura de São Lourenço