Festa do Trabalhador 2023 terá programação simultânea em dois parques de Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Festa do Trabalhador 2023, vai acontecer dia 1º de maio (segunda-feira), e está sendo preparada pela Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da junção de esforços de diversas secretarias municipais. Com objetivo de comemorar essa data, oferecendo diversas atividades de lazer, e também unindo inúmeros serviços prestados pelo município em um só lugar, a festa contará de fato com uma super programação simultânea.

Estão envolvidas nesse projeto as secretarias de Turismo; Esportes e Lazer; Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET); Defesa Social; Cultura; Saúde; Serviços Públicos; Promoção Social; Obras; Comunicação Social; DMAE; DME; Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Para contemplar a todos, a festa será realizada simultaneamente em dois pontos da cidade das 10h às 17h, no Parque Municipal Antônio Molinari, Zona Oeste de Poços e também na Zona Sul, no Parque Ecológico. Em ambos espaços haverá Praça de Alimentação, onde instituições da cidade estarão unidas em suas barracas, comercializando inúmeros tipos de produtos, desde cachorro-quente, a lanches diversos e até sobremesas. Além disso, nos dois parques, haverá na praça de alimentação, a presença de várias cervejarias de Poços comercializando seus produtos aos visitantes.

Uma ampla programação musical, está sendo preparada.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas