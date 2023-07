Festa do Marolo de Paraguaçu é destaque em prêmio estadual de gastronomia

A Festa do Marolo de 2023 se consagra como o maior evento da história de nossa cidade, estabelecendo um novo patamar na valorização de nossas origens e na promoção da cultura local.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

Paraguaçu vem se destacando cada dia mais e mais. Hoje em Belo Horizonte, o prefeito é uma equipe da SEMEC estiveram no Dia da Gastronomia Mineira, onde Paraguaçu foi agraciada com o prêmio Eduardo Frieiro, o maior reconhecimento da gastronomia mineira. Essa conquista é resultado de um trabalho conjunto com a “Associação Terra do Marolo” em prol da preservação das tradições alimentares mineiras e do reconhecimento dos produtores locais.

A Festa do Marolo de 2023 se consagra como o maior evento da história de nossa cidade, estabelecendo um novo patamar na valorização de nossas origens e na promoção da cultura local. Paraguaçu é reconhecida por perpetuar a rica cultura alimentar mineira, preservando nossas tradições e enaltecendo os talentosos produtores que fazem parte dessa história.

A Prefeitura de Paraguaçu reafirma o seu compromisso em valorizar e fortalecer a cultura, trazendo orgulho para nossa comunidade e promovendo eventos que enalteçam nossas raízes e identidade.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu