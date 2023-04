Festa de São Benedito mantém tradição dos Ternos de Congos e Caiapós

Festejos vão de 1º a 13 de maio, feriado municipal do Dia da Festa de São Benedito

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A ansiedade e a alegria já tomam conta dos devotos de São Benedito em Poços de Caldas. A partir de 1º de maio, segunda-feira, a centenária Festa de São Benedito volta a ser realizada em seu formato tradicional, com programação religiosa e cultural, barracas de comidas típicas das paróquias e parque de diversões, na Praça da Capela de São Benedito.

A programação cultural da festa – que inclui a celebração do Dia de Santa Cruz, a Retirada dos Caiapós do Mato e os festejos solenes do dia 13 de maio – tem início no dia 3. “Os preparativos para nós, congadeiros, já começaram e creio que todos estão muito ansiosos, pois esse ano a festa volta ao normal, com tudo que temos direito. Estamos preparando tudo com muito carinho para ser apresentado para a população. Sempre é uma alegria planejar e depois, no final, ver que tudo valeu a pena. Vai ser demais, eu tenho certeza”, celebra a presidente da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas, Eduarda Carimba.

A programação cultural da Festa de São Benedito é uma realização da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas. “É com muita alegria que as tradicionais manifestações de fé, religiosidade e cultura popular ligadas à Festa de São Benedito estarão novamente ocupando as ruas e a Praça da Capela de São Benedito, desta vez com o retorno da festa aos seus moldes tradicionais depois de três anos, por conta da pandemia. Nossa expectativa é muito grande e, sob as bênçãos de São Benedito, os grupos de cultura tradicional já se preparam para os festejos, tão importantes na formação do povo de Poços de Caldas”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Fazem parte da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós, os Ternos Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo, Santa Efigênia, Santa Bárbara e São Gerônimo e Nossa Senhora da Saúde, além do Grupo de Caiapós do São José.

A programação religiosa da Festa de São Benedito conta com missa e trezena, de 1º a 12 de maio, de segunda a sábado, às 19h, e aos domingos, às 18h. No dia 13 de maio, feriado municipal do Dia da Festa de São Benedito, haverá missa presidida pelo Bispo Diocesano Dom José Lanza Neto, com a presença dos Ternos de Congos e Caiapós, às 10h; e procissão solene de São Benedito que, neste ano, volta a ser realizada no período da tarde, às 16h.

Programação cultural:

Dia de Santa Cruz

Data: 3 de maio

Horário: 19h

Local: Capela de Santa Cruz

Anualmente, a 3 de maio, os Ternos de Congos realizam a cerimônia de abertura da Capela de Santa Cruz, nas imediações do Complexo Santa Cruz, no bairro dos Funcionários, com a tradicional bênção dos mastros, seguindo em cortejo até a Igreja de São Benedito, onde os mastros são hasteados sob queima de fogos.

Retirada dos Caiapós do Mato – Dia do Caiapó

Data: 11 de maio

Horário: 16h

Local: Fonte dos Amores

Tendo como cenário a Fonte dos Amores, aos pés da Serra de São Domingos, a Retirada dos Caiapós do Mato resgata o encontro entre negros e índios. Teatralmente, a retirada representa o encontro de um grupo de caiapós, remanescente de 1905 do bairro Vila Cruz, com os Ternos de Congo. Desde o ano passado, 11 de maio é Dia do Caiapó, data instituída por meio da Lei 9.490, de 6 de outubro de 2021, como forma de valorização da cultura popular e da memória de um de seus maiores expoentes, Seu Pedro Caiapó.

13 de maio – feriado do Dia da Festa de São Benedito

Missa

Data: 13 de maio

Horário: 10h

Local: Capela de São Benedito

Missa presidida pelo Bispo Diocesano Dom José Lanza Neto, com a presença dos Ternos de Congos e Caiapós.

Procissão de São Benedito

Data: 13 de maio

Horário: 16h

Local: Saída da Capela de São Benedito

A Procissão de São Benedito, com a participação dos Ternos de Congos e Caiapós, sai da Capela de São Benedito e percorre as ruas da região central da cidade, retornando à capela e encerrando a programação cultural e religiosa da centenária Festa de São Benedito em Poços de Caldas.

Um pouco da história

Tradição centenária na cidade de Poços de Caldas, os Ternos de Congos são a expressão máxima da Festa de São Benedito, realizada ao menos desde 1904, data do primeiro registro preservado que garante a sua execução, ainda na então Freguesia da Nossa Senhora da Saúde das Águas de Caldas. A festa de São Benedito é registrada como bem imaterial desde 2020.

Os tambores reverenciam a fé e a devoção do povo ao Santo Negro, marca do sincretismo tão característico da cultura mineira. Segundo o Dossiê de Registro do Bem Imaterial Festa de São Benedito de Poços de Caldas, elaborado pela Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento, “o Congado é uma dança que lembra a coroação do Rei Congo e da Rainha Ginga de Angola, acompanhado de um cortejo compassado, levantamento de mastros e música. Esta manifestação cultural e religiosa, de influência africana, ocorre em algumas regiões do Brasil, tendo por temas a devoção a São Benedito e o encontro da imagem de Nossa Senhora do Rosário”. Em Poços de Caldas, a tradição está ligada também aos Grupos de Caiapós, irmanados aos negros.

Os festejos são encerrados no dia 13 de maio, feriado municipal do Dia da Festa de São Benedito, por conta da data de aniversário do Coronel Agostinho José da Costa Junqueira, nascido a 13 de maio de 1846. Ele fez a doação do terreno onde foi construída a Capela de São Benedito, com a ajuda de fiéis, em agradecimento a uma graça alcançada por intermédio do Santo. Coronel Agostinho Junqueira nomeia a praça em frente à igreja.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas