Festa de Réveillon em Extrema terá duas atrações especiais para comemorar com os extremenses a virada do ano

A comemoração em Extrema contará com apresentações especiais do VJ Marcelo Fagundes e da Banda Baile Show “Studio Um”.

Para a chegada de 2023, a Prefeitura Municipal promoverá uma festa no Parque de Eventos com duas atrações especiais, para embalar os extremenses e demais pessoas que vão curtir o réveillon em Extrema.

O palco será montado no Parque de Eventos no dia 31 de dezembro e a atração que abrirá a noite será o VJ. Marcelo Fagundes, que contagiará o público, a partir das 21h, com um show de iluminação regado de muita música eletrônica.

A contagem regressiva da virada de ano ficará por conta da Banda Baile Show “Studio Um”, que se apresenta em Extrema, a partir das 23h com um repertório diversificado, trazendo um espetáculo contagiante.

Além das apresentações, haverá um show pirotécnico no céu para celebrar a entrada de 2023. A entrada será gratuita e não haverá a necessidade de adquirir ingressos antecipados.

Conforme Decreto de Nº. 4.381, publicado no dia 19 de dezembro, não será permitido portar cooler, bolsa térmica, caixa de isopor, bem como qualquer espécie de recipiente de vidro (garrafa, copos e similares), na área pública do evento e nas intermediações. Além disso, não será liberada a entrada de veículos no Parque de Eventos, não havendo também nenhum estacionamento credenciado no entorno da festa para o público em geral.

As comemorações começarão às 21h no Parque de Eventos e a permanência no local se dará até as 3h, conforme orientado pela Polícia Militar.

